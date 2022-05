Tres firmas para conseguir el mejor look de invitada de premamá este verano

El 2022 es el año de los embarazos de las famosas. Primero fue Violeta Mangriñán, Alexandra Pereira, Lucía Bárcena y la última, Marta Pombo. Todas ellas tienen bodas en los próximos meses, como por ejemplo los dos enlaces de las reinas de Instagram: Marta Lozano y Teresa Andrés. Si tienes una boda, comunión o bautizo en las próximas semanas, y estás esperando un bebé, no te preocupes porque puedes conseguir un auténtico look de premamá. A pesar de los cambios físicos que vas a notar a lo largo de los nueve meses, esto no va a ser ninguna dificultad para encontrar el vestido o traje, con el que dejarás con la boca abierta a todo el mundo. Por cierto, no renuncies a presumir de barriguita. Sigue el ejemplo de Rihanna y luce embarazo.

Encontrar un conjunto especial, para un momento mágico como es una boda, comunión o bautizo es complicado, pero aún más si estás embarazada. ¿Cuál es la clave para tener éxito en el outfit de invitada? Principalmente, saber qué firmas de moda son las mejores para las futuras mamás. Nosotras hemos encontrado tres firmas que te servirán para solucionar problemas de moda. No pierdas detalle y ficha las tendencias más elegantes.

¿Has visto lo elegante que está Alexandra Pereira con este vestido negro de cóctel? Ella no renuncia a un buen tacón y una prenda de noche. Siempre que puede, presume de tripita y está guapísima. Es una guía de inspiración para todas las futuras mamás, si quieren salir a bailar o tienen una boda.

Aquí tienes las tres firmas de moda para premamá que nos tiene enamoradas.

María de la Orden Studio

Desde el primer momento que vimos este look a Lucía Barcena, nos propusimos a saber de dónde era el vestido. María de la Orden Studio es la marca favorita de las expertas en moda. Esta firma española, apuesta por vestidos anchos, coloridos, estampados o con muchos volantes. Estas prendas son perfectas para ir a una boda en verano. No pasarás calor y estarás siempre cómoda.

Mamalicious

Mamalicious es una firma danesa que soluciona a la mujer todo su embarazo con prendas repletas de tendencias. Si tienes un evento especial y no has encontrado todavía el look definitivo, no dudes en buscar entre las novedades de verano. Nosotras nos quedamos con un vestido en tono salmón y encaje en el acabado.

Maksu

Marta Pombo escogió un vestido de Maksu para anunciar que está embarazada. Esta firma tiene prendas que usarás tanto para una boda y ser la más elegante, como para ir un día a la playa sin perder estilo. La nueva colección de verano es una auténtica fantasía. No sabrás si quedarte con un vestido en tono oliva oscuro o los que tienen bordados.