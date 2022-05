Victoria Federica y María Pombo coinciden en el pantalón de lino morado que te va a hacer olvidar todos tus vaqueros favoritos este verano

No sabemos si Victoria Federica se hará una escapada este fin de semana a Sanxenxo para visitar a su persona favorita en el mundo, su abuelo el Rey Juan Carlos, lo que si sabemos es que este jueves por la tarde ha estado disfrutando de una tarde de toros en La Ventas, una de su aficiones favoritas. Y lo ha hecho acompañada de su querido amigo el influencer Tomás de Páramo. Pero no solo eso, Victoria Federica ha estrenado los pantalones de lino morados de Himba, la marca de ropa de María García de Jaime y Tomás Páramo. Pero ahí no queda la anécdota, y es que casualmente, son los mismos pantalones que estrenó este jueves también María Pombo para un evento de influencers.

Todo queda en casa, y lo más importante, tanto Victoria Federica y María Pombo, cada una con su estilo, nos dejan claro que este pantalón de lino morado va a hacer que nos olvidemos de todos nuestros vaqueros favoritos durante todo el verano.

Unos pantalones que María Pombo ha combinado con el famoso chaleco de bordados más viral de Zara y un top morado debajo. Mientras que Victoria Federica, fiel a su estilo más clásico, lo ha hecho con una blusa blanca, perfecta para una tarde en Las Ventas y más con esta ola de calor que tenemos en Madrid.

Victoria Federica de Marichalar y Tomás Páramo disfrutan de una tarde de toros en la Plaza de las Ventas. FOTO: Jose Velasco Europa Press

Pantalón Samburu lino morado (129,95€)

Pantalón lino morado. FOTO: Himba

Pantalón lino morado. FOTO: Himba

Se trata de este modelo de la nueva colección de Himba. Un pantalón talle muy alto, pieza de la cintura doblada y cierre central con cremallera y botón irregular con tejido lino 100% en color púrpura. Una maravilla que va a hacer que nos olvidemos de todos los vaqueros más calurosos.

Detrás de esta marca están María García de Jaime y Tomás Páramo, la pareja de influencers del momento en España. Himba, la nueva marca de ropa creada por este joven matrimonio y que, desde ya, ha conquistado a las chicas que mejor visten de Madrid y Sevilla. Una marca que tiene los mejores básicos para toda la vida y además, están diseñadas y fabricadas en España y con tejidos de la mejor calidad. ¿Qué más se puede pedir? Si la primera colección ya fue en éxito, esta nueva colección de primavera-verano, también se va agotar.