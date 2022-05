Los vaqueros de Zara de ‘efecto tipazo’ que queremos gracias a Vicky Martín Berrocal para llevar con alpargatas de cuña todo el verano

No hay día que Vicky Martín Berrocal no nos cree una necesidad de moda. Y este fin de semana lo ha vuelto a demostrar con este lookazo que se ha marcado, con el que ha revolucionado a sus seguidoras de Instagram. Y no es para menos. Tanto ha sido el aluvión de preguntas que al final la diseñadora sevillana nos ha chivado de dónde son sus vaqueros de efecto tipazo. Y no podíamos tener mejor noticia, porque son de Zara y siguen disponibles.

¡Gracias, Vicky Martín Berrocal! La diseñadora sevillana sabe que los vaqueros anchos de tiro alto tienen muchas virtudes de las que pueden aprovecharse las mujeres de todas las edades y figuras. Un vaquero de esos perfectos como fondo de armario durante todo el año y que puedes llevar tengas 30 o 50 años. Además, por no hablar de que es perfecto para las chicas más bajitas y parecer más alta.

JEANS WIDE LEG (29,95€)

Vaqueros de tiro alto. FOTO: Zara

Unos vaqueros de nueva colección de Zara de tiro alto y de estilo ‘wide leg’ de tejido rígido con tiro alto y cinco bolsillos. Pierna ancha extra larga con cierre con cremallera y botón metálico.

Unos vaqueros que Vicky Martín Berrocal ha combinado con un infalible uniforme de camiseta blanca, blazer crop, sandalias negras de tiras y complementos en dorado.