Accesorios de cuentas, la moda perfecta para llevar todo el verano y que no se estropee con el agua

Quizás sea por ese revival de la década de los 2000 que ya es totalmente innegable, incluso para aquellos que no saben de moda. O quizás sea porque con la llegada del verano nos apetece llevar cosas ligera, coloridas y alegres, y eso no solo incluye a la ropa, si no también a los accesorios. O puede incluso que sean las ganas de llevar joyas que no tengamos que quitar y poner cada vez que nos metemos en la piscina o en la playa, si no que nos acompañen todo la temporada estival.

El caso es que los accesorios de cuentas están más de moda que nunca. Esto no es algo nuevo, ya que las tendencias venían avisándonos desde el verano pasado, donde los collares, pulseras y de más accesorios repletos de abalorios de plástico de colores empezaron a ser la tónica habitual entre nuestras instagrammers favoritas. Pero como suele pasar con la mayoría de las modas, hacen falta dos temporadas para consolidarse. Mientras en lo que podríamos denominar la primera ola se lo vimos lucir a algunas adelantadas, como María Pombo o María Fernández-Rubíes, ahora ha llegado el momento de convertir esta moda en algo masivo, o como solemos decir más habitualmente, en algo viral.

Algo que se ve claramente en las tiendas, que no han dudado en ofrecer mil y un complementos repletos de cuentas. Desde collares largos que también pueden incluir letras con nombres o mensajes, chokers, pulseras, anillos, y hasta bolsos o cadenas para el móvil o las gafas de sol. La idea es volver a ese momento de nuestra adolescencia donde este tipo de piedras parecían inundarlo todo. Y es que además de su precio generalmente muy asequible, podemos lucirlas todo el verano sin miedo a que se estropeen o se rompan.

Collar personalizable realizado a mano con piedra natural semipreciosa apatita facetada y letras de nácar, de Eleonor de Casanovas (59 euros)

Pulsera trenzada con abalorios, de Zara (9,95 euros)

Pendientes abalorios combinados, de Mango (12,99 euros)

Pack de 7 anillos con diseño de cuentas multicolores y detalle de rostros, de Asos (10,49 euros)

Cadena para gafas con abalorios, de Parfois (17,99 euros)

Nosotras te proponemos que lleves esta tendencia al extremo, y no temas en combinar todo tipo de formas y colores. Collares diferentes, infinidad de pulseras que acaben creando un efecto de brazalete, y por supuesto accesorios menos esperados, como gomas de pelo o tobilleras.