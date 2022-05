Chokers dorados, el complemento que ha enamorado a royals y a medio Instagram

Gracias a todas las bodas que han tenido lugar en estos pocos meses que llevamos de primavera, hemos podido analizar al detalle todas las tendencias que están de moda en materia de invitadas. Vestidos, monos, trajes de dos piezas o conjuntos... Pero también los cortes, los estampados, los colores y hasta las telas que más se lleva. Aunque la ropa no lo es todo, y es que estos eventos son también el momento perfecto para tirar de complementos epatantes, originales y atrevidos que tenemos guardados en el fondo del armario y que no nos atrevemos a usar con nuestros looks de diario.

Bolsos que son auténticas obras de arte, zapatos de ensueño que nada tienen que envidiar a los de ningún cuento, y joyas especiales que parecen estar esperando este momento para salir de ese joyero que tienes cerrado a cal y canto. Pero no todo son joyas de herencias familiares, formadas por diamantes y que cuestan una fortuna. Gracias a Coco Chanel aprendimos que la bisutería bien escogida siempre es una buena idea, sobre todo para aquellas que quieran disfrutar del momento sin preocuparse de perderlo o romperlo.

Y solo hay que darse una vuelta por Instagram para darnos cuentas que las invitadas más estilosas de este año han coincidir en el mismo accesorio: un choker dorado rígido. Desde Victoria Federica, pasando por María García de Jaime. Aunque nuestras influencers tienen una marca muy clara a la hora de escoger este accesorio: los diseños de Casilda Finat, bonitos. elegantes y a un precio muy asequible.

Pero como esta tendencia ya roza lo viral, las firma de Casilda no ha sido la única en subirse a la ola, y ya son muchas marcas las que ofrecen versiones de este original accesorio, Desde modelos de latón baratos y prácticos, especialmente si pensamos usarlo una sola vez, hasta diseños más discretos bañados en oro, que pueden ser una buena inversión si piensas usarlo durante todo el verano.

Choker azteca, de Casilda Finat (35 euros)

Choker azteca, de Casilda Finat FOTO: Casilda Finat

Choker Athens dorado, de Pura Vida (21,99 euros)

Choker Athens dorado, de Pura Vida FOTO: Pura Vida

Choker de latón bañado en oro, de Dime que me quieres (125 euros)

Choker de latón bañado en oro, de Dime que me quieres FOTO: Dime que me quieres

Choker doble aro labrado, de Lady Pipa (85 euros)

Choker doble aro labrado, de Lady Pipa FOTO: Lady Pipa

Si quieres ser la invitada de moda, ya sabes como conseguirlo con un solo gesto, y convertirte en una de las mejor vestidos del evento.