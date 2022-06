Zuecos: cuáles son los más virales y por qué tienes que apuntarte a esta tendencia

¡Alerta tendencia! Si has pensado que todas las normas o reglas de estilo para este verano, estaban escritas, te has equivocado porque quedan muchas por llegar. Si primero has tenido que aceptar el crochet, y después los estampados boho con inspiración hippie, ahora llegan los zuecos. Es verdad que nunca se han ido, pero este verano han dado un salto y los estamos viendo en el street style de cualquier ciudad. Son zapatos cómodos, divertidos, coloridos y que sirven para cualquier evento o acto social que tengas. Si eres una mujer atrevida y con ganas de ser el foco de atención con tu estilo, no dudes en añadir o renovar tus zuecos. En resumen, esta tendencia la puedes odiar o amar. No obstante, con nuestros consejos y la guía más completa de los cinco zuecos más top del momento, estamos convencidas de que serás una fanática de este tipo de calzado.

Tanto para la temporada de verano como la de invierno, los zuecos son los zapatos estrella de Instagram. En la maleta o el armario de las mejores expertas en moda, hay zuecos de todo tipo. No te imagines a la clásica silueta o modelo que llevan el personal sanitario, porque el diseño cambió. Con suela de madera, animal print, suela engomada o de estética rompedora. Estas son algunas de las características que hemos encontrado. ¡No pierdas detalle!

Seguro que reconoces al momento la firma de los zuecos de Chiara Ferragni, y es normal, porque todos los famosos tienen algún modelo. Más adelante, te mostraremos nuestro favorito con el que puedes empezar esta tendencia. Eso sí, no te quedes solo con este tipo de siluetas porque la opción es tan variada que puedes cambiar de zueco cada día de la semana.

Con el peto más bonito de Zara, el vestido largo con bordados o un bikini colorido y atrevido, podrás utilizar cualquiera de los siguientes zuecos. No pierdas tiempo y aprovecha que empiezan las rebajas para encontrar este tipo de calzado. Si has pensado en un cambio de look y además en un zapato que no te haga daño, nada más estrenarlo, aquí tienes los mejores para cumplir ambos objetivos.

ZUECOS UNISEX CLASSIC MARBLED CLOG U (54,90 €)

Zueco estampado en colores coral. FOTO: Crocs

ZUECO PIEL TACHUELAS (59,99 €)

Zuecos negros con tacón de madera. FOTO: Mango

ZUECO LOTI COW BY ARC SHOES (100,00 €)

Zuecos con estampado animal print. FOTO: au revoir cinderella

ZUECO MADERA PIEL CON HEBILLA (49.95 €)

Zueco destalonado. FOTO: massimo dutti

ZUECO LOGO NAPA LOGOS (99,00 €)

Zuecos con estilo vintage. FOTO: Cumplé

¿Te has enamorado de estos zuecos? Normal, porque son ideales y perfecto para todas las que no nos gustan los tacones, pero queremos ganar unos centímetros de altura.

Di adiós a los zapatos de mucha altura que al final acabas con dolor de pies y nunca disfrutas de tu look, ni del sitio en el que estas. Con estos zuecos no te pasará, porque vas a poder bailar toda la noche y sin tener que optar por un cambio.