Pon una falda pareo con estampado hippie y serás la mejor invitada en un barco, palabra de Mery Turiel

Para la playa, una fiesta en un barco o una reunión de trabajo, Mery Turiel ha encontrado esa falda pareo que nos conquistó al momento. Con las rebajas ya habrás encontrado esa prenda que te sirva para diferentes ocasiones, pero si pensabas que sería la única estabas equivocada. La influencer, que está disfrutando de unas merecidas vacaciones, escogió de nuevo una falda pareo, en otras palabras, es el nuevo básico en la maleta de viaje. Si todavía no has superado la falda boho de Sara Carbonero o el bikini naranja de Mery Turiel, ahora llega, esa falda pareo con la que triunfarás en cualquier momento del verano. No pasa nada si no te dio tiempo a estrenarla en la noche de San Juan, como ahora llegan las vacaciones, seguro que tienes algún momento. Por cierto, la falda de Mery Turiel tiene efecto tipazo y potencia el primer bronceado.

En esta temporada, donde podemos llevar colores y estampados de inspiración hippie, llega la falda pareo que todas vamos a querer. Este verano, está asegurado todo tipo de bañadores y bikinis y eso es una gran noticia. Desde el bañador de Zara que llevó Ana Obregón para inaugurar el verano, hasta el bikini tropical de Violeta Mangriñán que todas las mujeres embarazadas deben de comprar.

Story de Mery Turiel. FOTO: @meryturiel

¡Aquí está la prueba! Mery Turiel volvió a llevar esta falda pareo. Por cierto, no podemos dejar escapar la blusa que acompaña a la prenda. Ambas piezas forman un efecto de vestido que nos encanta. En resumen, nos encanta este conjunto, porque potenciará nuestro bronceado y además, moldea nuestra figura al momento.

¿Quieres la falda pareo de Mery Turiel? No pierdas detalle porque hemos hecho nuestra labor de investigación y hemos encontrado el conjunto completo.

WRAP MINI SKIRT WITH KNOT DETAIL AND FRINGING (22,99 €)

Falda pareo con estampado boho. FOTO: Pull&bear

BOHO OVERSIZE BLOUSE WITH STAND-UP COLLAR (19,99 €)

Camisa con estampado boho. FOTO: Pull&bear

No solo resalta el bronceado, también como podemos ver en las imágenes de Mery Turiel, crea un efecto piernas infinitas. El corte de la falda pareo, es perfecto para alargar ambas piernas y presumir de tipazo todo el verano, tanto en un chiringuito o en un barco con amigos.