Trucos de experta para guardar tus bolsos sin que se estropeen

Aunque para muchas el temido momento del cambio de armario de temporada tuvo lugar hace ya más de un mes, otras parece que se resisten a hacerlo, o han esperado la llegada oficial del verano para realizarlo. Seguro que para este momento tu mente ya está llena de videos y tutoriales de Youtube donde seguidores de la gurú del orden Marie Kondo te enseñan cómo guardan ellos los jerséis, pantalones largos y abrigos de la forma más organizada posible y tratando de ocupar el menor espacio. Pero aunque lo ropa suele ser lo predominante en nuestro armario, no olvidemos que no es lo único. Los accesorios son también parte fundamental de nuestro guardarropa, y muchas veces incluso los objetos más caros que tenemos él, por lo que merecen la misma o mayor atención a la hora de guardarlos correctamente y que se mantengan en perfectas condiciones hasta la próxima temporada.

Hoy queremos dedicarle el tema concretamente a los bolsos, para saber en boca de una experta cómo conservarlo como si fuese nuevos. Para ello hemos acudido a María Rondón, diseñadora de bolsos de cuero artesanales fabricados en España, y estos son los consejos que nos ha dado a la hora de almacenar los bolsos que no vamos a utilizar en una temporada:

Límpialos siguiendo las instrucciones del fabricante

La mejor manera de conservar los bolsos en buen estado es, en primer lugar, limpiarlos un poco, pues aunque no estén manchados, siempre absorben un poco de polvo o suciedad del ambiente, o simplemente del uso y del contacto de nuestras manos al cogerlos por sus asas y correas. Lo más adecuado es limpiarlos con un poco de agua jabonosa -o siguiendo las instrucciones que indique el fabricante dependiendo de cada material- y esperar a que se seque, puesto que puede absorber un poco de humedad. Esto es imprescindible para eliminar las posibles manchas y que estas no permanezcan en él. Una vez seco, una buena forma de conservarlo antes de almacenarlo es guardarlo en su bolsita antipolvo de tela correspondiente. No te olvides de vaciarlos y limpiar también correctamente su interior.”

Mantén su forma con algún relleno

Lo más recomendable es utilizar el mismo relleno que incluye el bolso en el momento de adquirirlo. Si no dispones de este material, puedes utilizar tela limpia (tipo toalla de algodón, por ejemplo) o papel libre de tinta, ya que esta podría transferirse al bolso. Con este relleno impediremos que el bolso pierda su forma mientras está almacenado.

Presta atención a los detalles del bolso

Además del bolso en sí es importante prestar especial atención a todos sus detalles como colgantes, etiquetas, correas, cadenas… para evitar marcas o que se deformen al guardarlos. Envuélvelos todos individualmente y, en la medida de lo posible, guárdalos dentro del bolso antes de almacenarlo.

Almacénalos en una zona fresca, seca y oscura

Es importante que los bolsos que no vamos a usar en una temporada sean almacenados en un lugar -lo más común es un armario, altillo o almacén- que no esté sometido a altas temperaturas, humedad o luz directa, ya que estos tres factores podrían influir negativamente en su conservación. También es importante que tenga una ventilación adecuada para evitar que se produzcan hongos o moho en los complementos almacenados.

Colócalos en un estante o en una superficie plana donde haya suficiente espacio

La forma más adecuada de guardarlos es evitando que los bolsos se presionen demasiado unos con otros para que no se aplasten, así impediremos al máximo que se forme cualquier pliegue no deseado, o que tengan marcas.