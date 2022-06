Carmen Lomana vuelve a dar una lección de estilo con este mini vestido cruzado con volantes que es perfecto para ir al trabajo o a una comida con amigas

Elegancia y buen vestir es sinónimo de Carmen Lomana. Por eso se ha convertido en nuestra socialite favorita, por méritos propios y porque a diario nos deja la inspiración perfecta. Y no hay día que Carmen no nos enamore con sus looks y nos ha maravillado con este vestido blanco perfecto para todos los días y las noches de verano. Porque es elegante y nos traslada directamente a todas las noches de verano que tenemos por delante, cruzado, corto y con volantes. Solo estamos a jueves y Carmen Lomana ya se ha marcado el lookazo del fin de semana. Un estilismo que se puede convertir en el uniforme perfecto para todos los días de verano que quedan por delante, tengas la edad que tengas. Y es que nuestra socialite favorita se ha convertido en todo un referente de estilo para todas las mujeres de España y de todas las edades.

¿Quién dijo que a partir de una edad no se pueden enseñar piernas? Pues Carmen Lomana ha vuelto a demostrar que la gente que piensa así está equivocada, luciendo este mini vestido con unas piernas de lo más tonificadas y bronceadas. Vamos, que nosotras firmamos por llegar a su edad con su tipazo y belleza.

Un mini vestido corto blanco con estampado en negro, cruzado con escote en pico y volantes en el lateral que aunque Carmen Lomana nos ha chivado donde lo ha comprado, de momento, no lo hemos encontrado en la web de la tienda.

Un vestido que Carmen ha combinado con unos zapatos de tacón bicolor que estilizan, pendientes de aro grandes y su rubia melena peinada con ondas muy estilo divas del cine de los 50.