Todas las veces que Teresa Andrés se ha vestido de novia antes de su boda de este viernes

¿Recuerdas el capítulo de Friends cuando Phoebe, Rachel y Monica se visten de novias? Esta escena es un claro reflejo, que cuando vemos un vestido con una larga cola o que es similar a un diseño de boda, queremos automáticamente llevar esa prenda. Teresa Andrés celebra su boda el 8 de julio y nos podemos guiar, gracias a las imágenes de su perfil en Instagram, cómo estará ella de novia. Principalmente, porque la influencer nos estuvo dando grandes momentos en los últimos meses. Sinceramente, está siendo de gran ayuda sus looks de novia para todas aquellas mujeres que no tenían claro cómo sería su vestido, y que además, querían un look diferente al clásico vestido de novia. Tras la boda de Marta Lozano y Lucía Pombo, toca el enlace de Teresa Andrés y tenemos unas ganas locas de coger nuestro móvil e ir haciendo capturas de pantalla, a todos los looks de la novia, pero también de todas las invitadas.

¿Será una novia princesa, clásica o bohemia? No tenemos muy claro qué look escogerá, pero estamos convencidas de que estará espectacular. Teresa Andrés, siempre que tiene un evento, está entre las mejores vestidas y en su boda, no nos puede fallar. No pierdas detalle de todo lo que vamos a contar. Conseguirás tener nuevas ideas, para ser la novia que todo el mundo recordará.

Antes de empezar con los looks de novia de Teresa Andrés, tenemos que mencionar este conjunto que escogió como último domingo de soltera. Si sigue por esta línea, tenemos un poco más claro que su vestido será tradicional, pero con un toque elegante y sofisticado. Por cierto, la falda negra de Teresa Andrés que lleva en este outfit, nos tiene enamoradas. Es de la firma española, Martina Maletti.

Toca el momento de ver los mejores momentos de “novia” de Teresa Andrés. Por cierto, no todos han sido vestidos blancos, algunos son dos piezas con volúmenes.

¿Qué nos dices de este conjunto? Tenemos claro que has reconocido, al momento, el top viral de Zara y que no te habrías imaginado que esta pieza serviría para un enlace. A nosotras nos encanta, y más como la influencer lo combina con una falda blanca.

¡Qué momentazo! Las dos mejores amigas fueron de novias juntas por motivo de sus despedidas de soltera. Este conjunto es una auténtica fantasía, tanto por el body (pensamos que es un bañador), como por la falda estilo hippie que podemos utilizar para otras ocasiones.

Este conjunto es una gran opción si quieres ser una novia informal, pero elegante. Aunque Teresa Andrés lo empleó para ir a un superevento con influencers, nosotras visualizamos este traje para ser una novia muy atrevida. Añade un tacón de color para destacar.

El último look es el más fácil de detectar en su perfil de Instagram, como un posible vestido de novia. Sus amigas ya querían verla de novia, y la vistieron así para celebrar unas noches mágicas en Marbella. Si quieres ir de corto en tu boda y lucir piernas, opta por este diseño de Color Nude. Esta firma ahora está de rebajas, así que aprovecha este momento.