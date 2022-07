Queremos el bikini ‘made in Spain’ que ha lucido Nuria Roca

Cuando muchas de nosotras nos encontramos capeando la ola de calor en el duro asfalto de la ciudad, otras más afortunadas estrenan ya sus vacaciones. Los destinos elegidos son múltiples. Desde lugares exóticos, hasta famosas capitales, pero sobre todo, lo que no falta este verano son las escapadas a la playa para pasar los días de calor de la mejor forma posible. Algo en lo que parecen coincidir muchas de nuestras famosas favoritas, que no han perdido la ocasión para lucir sus mejores looks del verano.

Y por looks nos referimos principalmente a bañadores y bikinis, la prenda estrella de esta temporada que nunca pasa de moda, y que seguirá siendo siempre nuestro mejor aliado en los días de verano. Por eso queremos fijarnos bien en algunos de los modelos que lucen las influencers para ir cogiendo ideas cuando nos toque a nosotros. Uno de los últimos diseños que ha conseguido enamorarnos ha sido el que ha lucido Nuria Roca.

La presentadora ha aprovechado sus días a bordo de un barco sobre las aguas turquesas para estrenar un bikini que no solo conjunta con los colores del mar, si no que además incluye una de las tendencias de la temporada, el tie dye o efecto desteñido y que además pertenece a una firma catalana de diseño artesanal que inspira sus diseños ni más ni menos que en la idílica isla de Formentera, otro de los destinos favoritos de la jet-set, tanto española como internacional.

Bikini top tie dye summer, de Mi&Co Barcelona (71,20 euros)

Bikini top the dye summer, de Mi&Co Barcelona FOTO: Mi&Co Barcelona

Otra de las cosas que nos ha encantado del bikini que ha lucido Nuria Roca es que se encuentra rebajado. Pero eso no es todo, y es que puedes encontrarlo además de en azul en otros dos colores, marrón y rosa, para que escojas el que mejor va contigo.