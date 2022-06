Hermanas e influencers, así hacen la maleta de vacaciones Grace y Melissa Villarreal para disfrutar y seguir marcando tendencia en verano

¿Preparando la maleta de vacaciones? Si eres como nosotras, que siempre dejamos la maleta para última hora por el estrés que nos provoca el siempre querer meter más prendas de las que caben, las influencers Grace y Melissa Villarreal nos dan sus trucos para preparar la maleta de vacaciones perfecta. Y es que hemos aprovechado el press day de su marca, The Villa Concept, para que nos expliquen sus truquitos para hacer la maleta. Porque si hacer la maleta ya es difícil, no me quiero imaginar como es hacerla siendo creadora de contenidos y tener que pensar en todos los looks que quieres fotografiar.

Eso sí, las hermanas Villarreal nos han dejado claro que Melissa es mucho mejor y más rápida haciendo la maleta de vacaciones y que es ella la que le da los tips a Grace Villarreal. Y es que la influencer nos ha reconocido que es un verdadero desastre para hacer maletas y que siempre se estresa porque lo dejada todo para último momento. Pero teniendo tres hijos, una marca de ropa, restaurantes y además de su trabajo de influencer, lo que no entendemos es como le a la vida para llegar a todo.

¿Qué no falta en su maleta de vacaciones? ¿Qué robarían del armario de la otra? Grace Villarreal y Melissa, responden a nuestras preguntas.

Ahora sí que sí, nos vamos directas a preparar nuestra maleta de vacaciones. Playa, allá vamos.