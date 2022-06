Amelia Bono tiene claro que el mejor look para sobrevivir a esta ola de calor en Madrid es un vestido fluido y unas alpargatas de cuña

No sé vosotras amigas, pero yo no estoy nada ‘ready’ para esta ola de calor con temperaturas muy altas en Madrid. Más de 30 grados a esta hora de la mañana y las previsiones son de que pasemos los 40 grados en los próximos días. La fórmula que todas buscamos, si no estás en la playa, es como ir vestida para no morir de calor y a la vez ir lo más fashion. Pues Amelia Bono ha encontrado el look perfecto que combina todo eso en plena ola de calor en España: vestido fluido y alpargatas de cuña.

Dos de esas prendas que nos trasladan directamente al verano, aunque aún quedan dos domingos para que entre oficialmente. Lo que está claro es que con estas temperaturas el verano se ha alargado y nuestras ganas de lucir vestidos ha ido en aumento. No hay verano sin beso, y tampoco sin alpargatas de cuña. Y Amelia Bono no ha tardado en estrenar su calzado favorito de verano, las alpargatas de cuña.

Alpargatas, esparteñas, espadrilles...Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano y Amelia las lleva con cuñas para estilizar a las chicas bajitas. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron lo primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típic de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano.

Lo que está claro es que para sobrellevar estas altas temperaturas en España solo necesitamos copiar el look de Amelia Bono y sacar de nuestro armario ese vestido midi fluido de lo más fresquito y nuestras alpargatas de cuña favoritas.