Entre Shakira y Bad Bunny: estas son las canciones del verano 2022

Ya estamos de pleno en el verano y, aunque la mayoría de nosotros no ha empezado las vacaciones, es el momento de anticipar qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos a la playa en el apartado sonoro, qué escucharemos atronando en los coches con la ventanilla bajada o saldrá de altavoces portátiles y móviles en campings, piscinas y merenderos. Una de las mejores pistas para predecir el futuro es el volumen de escuchas que tienen las canciones algunas semanas antes de la gran evasión de la ciudad y también la curva de crecimiento de esas reproducciones, que avisan de cuando se viene un éxito viral. Así, la plataforma de «streaming» Spotify vaticina que la canción del verano será «Te felicito», de Raw Alejandro y Shakira, unos cuerpos por delante cuando llegamos a la recta final de «Ojitos Lindos» de Bad Bunny y Bomba Estéreo, mientras que el honor de los artistas domésticos podría salvarlo «Slo Mo», de Chanel, quizá por el buen papel que jugó en Eurovisión representando a España. La lista, en el ámbito internacional, es bien diferente: temas como «About Damn Time» de Lizzo, «Amazing» de Rex Orange County y «As It Was» de Harry Styles lideran las posibilidades de viralizarse en lo que quiera que tengan que sustituya a nuestros chiringuitos en cada país.

La compañía de “streaming” suele ser un buen termómetro para saber qué está sonando más y también contribuye a hacer la bola crecer con su famosa Playlist de Verano, que recoge y amplifica los hits estivales. Así, por «estricta demanda del público», como solía decirse antes, la canción más solicitada hasta el momento es «Te felicito», en la que Shakira despliega una larga lista de reproches a un amor que no ha estado a la altura. Quizá impulsada por el morbo de haberse conocido recientemente la ruptura sentimental entre la colombiana y el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, y sin duda beneficiada por la presencia de Raw Alejandro (más crónica en rosa: es la pareja oficial de Rosalía), que ya conquistó el verano de 2021 con «Todo de ti», el tema apunta a dominador incontestable del primer verano libres (o casi) de pandemia. Con semejante campaña de promoción sumada a una canción pegadiza y perfecta para el canon de los últimos años, todos las condiciones allanan el camino al número uno, aunque por detrás asoman «Ojitos Lindos», la colaboración en el nuevo álbum de Bad Bunny y Li Saumet, de Bomba Estéreo, también, curiosamente, pareja artística integrada por colombiana y puertorriqueño. En YouTube, otro termómetro válido, la primera lleva 222 millones de reproducciones frente a los 114 millones de la segunda.

Evolución del sonido

Para los que reclamaban una evolución del estilo «urbano latino» por excelencia, aquí tienen una muestra. En contra de lo que se habría dado por sentado de antemano hace solo un par de años, ninguno de los dos temas es una obvia canción de reguetón canónico, sino que sin perder de vista el estilo hegemónico, en ambos casos se le añaden referencias musicales para no caer en la repetición. Mientras en el primer caso recuerdan al disco y la electrónica, en el segundo, el tema parte de una base de reguetón pero vestida (y desnudada) con la enorme clase de los productores que son Bomba Estéreo.

Por detrás en la lista de escuchas en la plataforma, «Tigini (Remix)», de Rvfv y Kikimoteleba y «SloMo», el tema de Chanel que consiguió la completa redención después de su tercer puesto en el Festival de Eurovisión, y que ha recibido un nuevo impulso tras la celebración del Día del Orgullo en Madrid, donde fue protagonista. El Top 10 de canciones en España los completan «Provenza», de Karol G; «Tití Me Preguntó», de Bad Bunny; «Mariposas», de Aitana con Sangiovanni; «Mamii», de Becky G y Karol G; «Mi Luz», de Rvfv y Rels B; «Tacones rojos», de Sebastián Yatra; «Pegao», de Camilo y finalmente «Cayó La Noche (Remix)», la colaboración entre los artistas canarios La Pantera, Quevedo, Juseph, Abhir Hathi, Bejo, Cruz Cafuné y EL IMA, que también será omnipresente en las fiestas de este verano. Y atención con la aparición de la nueva sesión de Bizarrap con Quevedo, el artista de moda en los últimos tiempos producido por el mejor olfato musical de los últimos años en la música latina. Así que todas las canciones llamadas a dominar el mercado para este verano en España proceden de artistas que cantan en español, en sus diferentes géneros, desde el pop hasta los ritmos más urbanos. La música en español sigue teniendo tirón en nuestro país y las otras naciones hispanohablantes, pero pierde algo de peso en el capítulo internacional. Sin embargo, no desaparecen por completo: algunos temas vuelven a colocarse en la lista del «resto del mundo».

Según los datos de la plataforma para el mercado internacional, las reinas del verano en el globo podrían ser «About Damn Time» de Lizzo; «Amazing», de Rex Orange County y «As It Was» de Harry Styles. También en los primeros puestos aparecen «Big Energy», de Latto y «Die Hard», del nuevo disco del rapero Kendrick Lamar. Otras aspirantes, sin un orden específico de importancia, son: «Ferrari», de James Hype y Miggy Dela Rosa; «First Class», de Jack Harlow; «F.N.F. (Let’s Go)», de Hitkidd y GloRilla y «I Like You (A Happier Song)», de Post Malone y Doja Cat. También se cuelan, como era habitual en los últimos años temas en la lengua de Cervantes como «Provenza», de Karol G, y «Ojitos Lindos», del citado Bad Bunny y Bomba Estéreo. Quizá ya no es lo que era, pero no hay verano sin su canción. Pronto sabremos cuál nos toca padecer.