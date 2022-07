12 vestido midi de Cortefiel para llevar con alpargatas de cuña durante todo el verano

Largos, cortos, con volantes, con estampado, midi… Este verano tenemos miles de opciones para llevar vestidos, nadie puede decir que solo hay un diseño y que vamos todas iguales. Eso sí, si tenemos que quedarnos con un tipo de corte, es sin ninguna duda con el midi. Este tipo de vestido, tiene algo especial, no sabemos si es el toque romántico que nos añade al look, o porque es una prenda muy fácil para utilizar si tienes una boda dentro de poco, no solamente son válidos los vestidos largos o trajes de dos piezas. Otro motivo más, para que te enamores del estilo midi es porque está en tendencia en 2022 y es muy femenino, el estilo final que conseguimos. Además, cualquier mujer, da igual si tienes 20 o 60 años, puede escoger este tipo de vestidos. En otras palabras, podrás compartir un vestido midi con tu hermana, amiga o madre. Ten cuidado porque habrá peleas de moda, por quién lleva el vestido midi el lunes o el miércoles para ir a trabajar.

Como todavía estamos en época de rebajas, nosotras hemos seleccionado 12 vestidos midi de Cortefiel que son ideales para llevar con alpargatas de cuña este verano. Si ya tienes este tipo de zapato en el armario o en la maleta de verano, ahora tienes que hacer hueco para los vestidos midi que te dejaran sin palabras. Todos están pensando, para mujeres bajitas, con caderas anchas o con poco pecho. Nadie se puede quedar sin este tipo de vestido.

12 vestidos midi de Cortefiel

VESTIDO PUNTO PLISADO ESTAMPADO (69,99 €)

Vestido midi con efecto plisado. FOTO: CORTEFIEL

VESTIDO MIDI EN JACQUARD (199,00 €)

Vestido midi con cuello en V y mangas largas. FOTO: HOSS INTROPIA

VESTIDO MIDI ASIMÉTRICO ESTAMPADO (24,99 €)

Vestido de manga corta con volumen. FOTO: SPRINGFIELD

VESTIDO MIDI ESTAMPADO FLORAL CORAL (22,99€)

Vestido con estampados de flores de color coral. FOTO: WOMEN'SECRET

VESTIDO CANALÉ TIRANTES CRUZADOS (29,99€)

Vestido con cruce de tirantes en espalda. FOTO: SLOWLOVE

VESTIDO MANGA ABULLONADA (68,00€)

Vestido de talle alto. FOTO: PEDRO DEL HIERRO

VESTIDO MIDI CREPE ROJO CON DETALLE NUDO (134,00€)

Vestido midi rojo. FOTO: TFP BY TAMARA FALCÓ

VESTIDO MIDI CAMISERO DE RAYAS DE LINO (22,50€)

Vestido midi con cuello de solapa. FOTO: VERO MODA

VESTIDO MIDI MANGA CORTE DE LINO (22,50€)

Vestido con escote corazón. FOTO: VERO MODA

VESTIDO MIDI ESCOTE PICO (32,99€)

Vestido con escote en espalda. FOTO: cortefiel

VESTIDO MIDI FLORES BORDADAS (22,99€)

Vestido blanco con escote cuadrado. FOTO: SPRINGFIELD

VESTIDO MIDI LUNARES (25,00€)

Vestido amarillo midi con lunares. FOTO: cortefiel

Con mangas abullonadas, en color rojo pasión, de tirantes, con estampado geométrico o jacquard. Son algunas de las características que hemos encontrado, en el amplio catálogo de Cortefiel, que aparte de añadir vestidos de la firma, no nos hemos olvidado de Springfield, Hoss Intropia o la colección cápsula de Tamara Falcó con Pedro del Hierro. Eso sí, todos son vestidos midi y ninguno es de corte largo o corto. Es la única condición que hemos puesto en la búsqueda.

Tanto con alpargatas de cuña, como con sandalias planas de tiras o zapatillas de colores, son tres opciones que toda experta de moda, te diría que sí. Lucía Barcena es una gran aficionada a este tipo de looks, y por ese motivo, te recomendamos que utilices su perfil para ver sus conjuntos. No importa si estás embarazada como ella, porque el vestido midi es una gran compra para las futuras mamás. Son diseños versátiles, ligeros y cómodos, que permiten mostrar la barriguita y presumir de embarazo.