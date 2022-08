Este conjunto de Pull&Bear está a punto de agotarse y sabemos por qué

Seguimos en plena búsqueda de prendas virales con las que alegrarnos el verano. Y es que como ya te contamos, las marcas parecen reservarse para después de la época de rebajas algunas de sus mejores prendas, que aunque son más que veraniegas, (como ejemplos recientes el vestido rojo de Zara de Amelia Bono, o el vestido cut-out, también de Zara, que ha lucido Vicky Martín Berrocal) consiguen colgar su cartel de “Nueva Colección”, y crear inmediatamente ese efecto de deseo y necesidad que produce que un diseño se agote en apenas una semana desde su aparición.

Desde ahí, las búsquedas de tienda en tienda para conseguir encontrar alguna talla suelta entre los múltiples percheros son infinitas, ya que con motivo de las vacaciones, muchas veces no solo se quedan en la tienda más cercana de nuestra ciudad, si no que se extienden a nuestros destinos vacacionales. Y sí, lo reconozco, he llegado a pedir a alguna amiga que se encontraba en alguna ciudad de playa diferente a la mía, que por favor se acercase al Zara más cercano en busca de la última obsesión de compras que no podía sacar de mi mente, y que no encontraba en mi talla.

Por eso ahora trato de mirar más allá, adivinar cuáles son las prendas que se convertirán en virales, y comprarlas antes de que se agoten. Nada de esperar y dejarlas en mi cesta de la compra durante semanas. Pues bien, esto último me ha pasado con un conjunto que he encontrado en Pull&Bear. Fue verlo en el escaparate de una de sus tiendas y caer rendida a sus pies. Y eso que solo vi el pantalón. Pero cual fue mi sorpresa cuando al llegar a casa para pedirlo pude ver que incluía un top a juego.

Se trata de un dos piezas en color rojo con detalle bordados e incrustaciones de espejos que tiene un aire bohemio y hippie chic al que no van a poder resistirse todas las chicas que veraneen en Ibiza o Formentera este verano. Y es que es perfecto para lucir desde primera hora del día acompañado con unas sencillas chanclas, como por la noche con sandalias de tacón.

Crop top boho, de Pull&Bear (19,99 euros)

Crop top boho, de Pull&Bear FOTO: Pull&Bear

Pantalón bordado boho, de Pull&Bear (29,99 euros)

Pantalón bordado boho, de Pull&Bear FOTO: Pull&Bear

Incluso puedes llevarlo por separado, con una sencilla camiseta blanca, para los días más informales. Mientras que el top también luce perfecto con tus shorts vaqueros favoritos.