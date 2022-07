Shorts vaqueros de Levi’s: dónde encontrarlos y cómo llevarlos

Durante varias décadas han sido los reyes por excelencia del verano. Y si bien últimamente parecían haber caído en desuso, nunca se fueron del todo. Gracias a nostálgicas y también como no, a las influencers francesas, curiosamente las mayores defensoras de esta marca americana, son muchas las tiendas que siguen ofreciendo este básico veraniego que tiene por igual defensoras y detractoras. Pero lo cierto es quedan de las prendas más versátiles de esta época del año, además de ser cómoda, fresca y ocupar poco espacio en nuestra maleta de vacaciones (algo a lo que cada vez presto más atención a la hora de viajar). También son perfectos tanto para una noche de fiesta como para un día de playa, la clave está en saber combinarlos correctamente. Sí, hablamos de los shorts vaqueros, y no de cualquiera, si no de los más icónicos, los de la marca Levi’s.

Aunque es casi imposible mirar en el catálogo de cualquier marca y no encontrar un par en cuanto llega el buen tiempo, las expertas en moda siguen recurriendo a los de la firma americana. Por su calidad de material, su ajuste (que sabiendo elegir la talla adecuada es casi perfecto) y su perdurabilidad. Tal es su permanencia en el tiempo que el negocio de Levi’s vintage se ha convertido en todo un mercado por derecho propio.

Por eso hoy hemos querido enseñarte algunos destinos de compras donde encontrar este tesoro en mil y una opciones.

Levis.com

Es imposible hablar de este vaquero y no recurrir a su página oficial. En ella podremos encontrar los modelos más nuevos de cada temporada junto con otros clásicos de la firma.

Ribcage shorts, de Levi’s (55 euros)

Ribcage shorts, de Levi’s FOTO: Levi’s

Webs multimarcas

Es el caso de Zalando o incluso Amazon, que ofrecen una pequeña selección de modelos, en muchas ocasiones con un precio inferior al de la web oficial en su periodo de rebajas.

Shorts vaqueros High Waisted Mom, de Levi’s (31,95 euros)

Shorts vaqueros High Waisted Mom, de Levi’s FOTO: Levi’s

Tiendas de segunda mano online

Si tuviese escoger solo una, diría que la web Imparfaite es por excelencia la favorita de todas las francesas cool. Pero lo cierto es que no es la única donde podemos encontrar shorts de Levi’s vintage. Desde Etsy hasta Asos Marketplace (un sitio a tener muy en cuenta para los amantes de las firmas independientes y pequeñas o de la ropa vintage) ofrecen modelos casi continuamente, independientemente de que sea verano o invierno.

Short deshilachado 501, de Levi’s (49 euros)

Short deshilachado 501, de Levi’s FOTO: Levi’s

Ahora solo tienes que encontrar el modelo que más te guste. Y recuerda que otra opción es coger un par de vaqueros largos, cortarlos y jugar a personalizarlos.