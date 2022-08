A la Feria de Málaga nos vamos con esta falda mini de volantes de Zara que Amelia Bono eleva a lookazo de noche

Empieza agosto y ya queda menos para que se ilumine la Feria de Málaga. Porque sí amigas, nosotras ya estamos contando los días para que Málaga brille aún más con su feria de día y su feria de noche. Y es que si en la Feria de Abril maravillamos con los looks que eligieron las famosas e influencers para ir a disfrutar del albero y las casetas, deseando estamos de ver que estilismos eligen para la Feria de Málaga 2022, se vistan o no de gitanas. ¿Qué look ponerte para ir a la Feria de Málaga? Teniendo en cuenta que es a mediados de agosto, mejor intentar alejarse de la manga larga si no te vas a vestir de flamenca, porque puede ser que acabes desmayada por el calor. Y ha sido ver esta falda mini negra con volante que acaba de estrenar Amelia Bono en sus noches de vacaciones y vernos con su look en la Feria y con sandalias planas doradas como la Reina Letizia.

Y es que Amelia Bono sabe como hacer la maleta de vacaciones porque ha metido las prendas perfectas para crear lookazos de día y de noche para compartir en su cuenta de Instagram y enamorar a todas sus seguidoras que no paran de preguntar de dónde es cada prenda. Pues nosotras, como buenas detectives de la moda, hemos descubierto que la falda y el collar son de nueva colección de Zara y aún están disponibles.

Collar charms peces, de Zara (19,95 euros)

Collar peces. FOTO: Zara

Falda mini bordados perforados, de Zara (25,95 euros)

Falda mini. FOTO: Zara

Una falda negra de Zara que Amelia Bono ha combinado con un body también negro de lo más sexy y este collar dorado de peces de Zara que ha llamado la atención de todas sus seguidoras desde que han visto el Reels que ha subido a su cuenta de Instagram. Deseando ver el próximo estilismo con el que nos sorprende Amelia Bono.