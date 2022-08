Este es el traje rosa de Zara que triunfará en las bodas de otoño y con el que serás la mejor vestida

Es el momento de pensar en las bodas de otoño y en los estilismos que podemos elegir y vestir durante la temporada en la que caen las hojas de los arboles. Piensa en los colores, las tendencias o el estilo. Piensa en ser la mejor vestida y en encontrar un look ideal para ser la mejor vestida de una boda donde el protagonismo lo tendrás tú y no la novia (eso lo teníamos claro). Ser la mejor vestida de una boda a veces es complicado pero, cono este vestido de Zara que hemos encontrado entre su nueva colección te resultará más fácil de llevar. Un traje que no te dejará insatisfecha y que podría pertenecer, perfectamente, al armario de María Pombo o Marta Lozano.

Traje rosa encaje de Zara FOTO: zara

Este otoño, uno de los colores más en cotizados y tendencia es el rosa. Una tendencia que se ha convertido en viral y que verás en más de una ocasión por las calles de tu ciudad. En este caso, este traje rosa de Zara será tu nueva obsesión, te podrás convertir en la mejor vestida y además, podrás llevar un traje que después podrás elegir en otra ocasión para lucir con deportivas en una ocasión más informal.

Blazer entallada encaje (59,99€)

Blazer entallada encaje FOTO: zara

Se trata de un dos piezas de de Zara compuesto por una blazer de cuello solapa, manga larga con hombreras y bolsillos delanteros de solapa, que se entallará a tu figura y con la que lucirás un tremendo escote. También podrás combinarla con una blusa debajo, pero, es perfecta para llevarla sin nada. Además, incorpora el pantalón tobillero de encaje y de tiro alto con el que podrás realzar una figura donde las grandes protagonistas serán las piernas. Este look completo tiene un precio por menos de 100€ y con el que acertarás seguro. Ser la mejor vestida no es difícil y las chicas que mejor visten, lo saben.

Pantalón tobillero encaje (39,95€)

Pantalón tobillero encaje FOTO: zara

Si quieres ser la reina de la fiesta y convertirte en la más viral de la boda, con este traje rosa de Zara, serás siempre recordada como la mejor vestida. Quien sabe, a lo mejor te puedes convertir en la nueva Carmen Lomana y las próximas invitadas te copian el look como hizo Tamara Falcó. Ya no tienes excusa, ser la mejor vestida es fácil y este look de Zara lo deja claro. Solo necesitas: un traje, unas sandalias bonitas y un buen maquillaje, el resto, es todo, belleza y buen gusto.