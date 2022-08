Las mujeres más elegantes de 50 años saben que para volver a la oficina como toda una jefaza solo necesitan este vestido retro con alpargatas de cuña

Vuelta a la oficina y a todos esos looks que habíamos dejado atrás con las vacaciones. Deshaciendo maletas y volviendo a recuperar todas esas prendas de nuestro armario que ya echábamos de menos. Y en todo eso hemos pensado al ver el último lookazo de elegancia que se ha marcado una de nuestras influencers más 50 favorita, Susi Rejano. Uno de esos estilismos tan suyos que derrochan estilo y elegancia natural por los cuatro costados. Esta vez con un vestido retro rebajado que nos parece perfecto para que las mujeres de 50 años vuelvan a la oficina con toda esa clase que desprende este look. Por eso ha sido verla y solo pensar que necesitamos un vestidos satinado para todos nuestros looks de septiembre en Barcelona, San Sebastián o Madrid antes de que llegue el otoño 2022 para combinar con nuestras últimas alpargatas de cuña del verano.

Porque un vestido satinado para las mujeres de 50 años siempre nos aporta ese toque extra de glamur, elegancia y clase que nos ha dejado claro Susi Rejano con este estilismo que nos parece maravilloso para volver a la oficina esta misma semana con el portátil y el café en la mano. Porque vas a arrasar por donde pases, una prenda que te aporta estilo, es cómoda y además es perfecta para estos días caluroso que aún tenemos por delante en septiembre. Porque como me dice siempre una amiga, “las catalanas siempre me hacen sentir overdressed”. Y un buen ejemplo de ello es Susi Rejano con esa elegancia natural barcelonesa que nada tiene que envidiar ya a las chicas parisinas.

Vestido Ares retro amarillo, de Ehlea (rebajado 70 euros)

Vestido retro. FOTO: Ehlea

Un vestido retro satinado que como decíamos es perfecto para llevar a la oficina con unas sandalias de cuña, unas alpargatas planas o unos mocasines de madera. Eso sí, para una tarde con amigas también nos parece ideal para combinar con unas botas de plataforma o unas botas cowboy que tan tendencia van a ser este otoño 2022.