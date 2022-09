Cómo convertirse en una Motomami 2.0 (a lo Rosalía) con 5 fichajes de Zara que desearás tener en tu armario hoy mismo

Sí, la fiebre de Rosalía sigue estando en la cresta de la ola y mientras la cantante provoca el furor en medio mundo con su última gira Motomami Tour World, los medios, las marcas y la moda se hace eco de su estilo. Convertirte en una Motomami (versión 2.0) ahora es más fácil con las novedades de Zara que nos han dejado impactados. Sí, como lo decimos. Rosalía inspira a la firma de Marta Ortega para declarar amor eterno al estilo Motomami con estos 5 fichajes efecto piel que estamos deseando combinar. Qué tiemblen las calles, que llegan las Motomaris.

Desde que Rosalía estrenase su último disco, la cantante no ha dejado de darnos buenas noticias e inspiraciones para nuevos looks. La artista catalana ha puesto la moda del efecto piel al orden del día y su estilo se ha hecho más viral que su nueva colaboración ‘El pañuelo’ con Romeo Santos. Zara nos lo pone fácil, ahora podemos tener un total look a lo Rosalía y ser la sensación de street style.

Rosalía cantando en su gira internacional Motomami World Tour en el Movistar Arena de Santiago (Chile) FOTO: Alberto Valdes EFE

Cazadora efecto piel cremalleras (49,99€)

Se trata de una cazadora de cuello subido y manga larga acabada en cremallera, muy parecida a la de Rosalía en la portada de su disco. Ser una ‘Motomami’ es cuestión de actitud.

CAZADORA EFECTO PIEL CREMALLERAS FOTO: zara

Cazadora efecto piel (49,95)

Una prenda exterior de efecto piel en colores negro y rosas de corte por encima de la cintura para marcar los hombros y resaltar la silueta. El videoclip de ‘Bizcochito’ a tu lado, se quedará corto.

CAZADORA EFECTO PIEL FOTO: zara

Leggins efecto piel (39,95€)

Hablamos de unos leggings de tiro medio y bolsillos con cremalleras metálicas con el que Rosalía podría interpretar ‘Chicken Terikayi’ y que ahora puedes fichar en Zara.

LEGGINGS EFECTO PIEL FOTO: zara

Vestido efecto piel (45,95€)

Una Motomami en toda regla sabe que los vestidos de efecto piel se llevan bien ajustados y por encima de la rodilla, mientras canta ‘Saoko, papi, saoko’. Sí, este vestido de escote corazón te hará sentirte más segura que nunca, al más puro estilo Rosalía.

VESTIDO EFECTO PIEL FOTO: zara

Trench efecto piel cinturón (69,95€)

Esta prenda exterior es de las que debes de tener en tu fondo de armario, así que dale al play y pone ‘Despechá' que nos vamos a comer las calles con este trench efecto piel que ceñirá tu cintura y marcará la silueta como solo una Motomami sabe.

TRENCH EFECTO PIEL CINTURÓN FOTO: zara

¿Has fichado las novedades de Zara con las que Rosalía podría hacer el vestuario de su próximo show? ¡esperamos tus mejores looks!