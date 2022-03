Encontramos en Zara todas las prendas que utiliza Rosalia para ser una Motomami con mucho estilo dosmilero

Rosalía es sin ninguna duda la cantante del momento en todo el mundo. Tras romper todas las estadísticas y ventas con su tercer disco ‘Motomami’, además de recibir las mejores críticas por expertos de la industria, ahora nos preguntamos, ¿qué será lo siguiente? A la par que es una reina en la música, también lo es en el mundo de la moda. Todos los diseñadores quieren vestir a Rosalía, sobre todo tras ver el éxito de Pepa Salazar o Dominnico, diseñadores de sus giras o espectáculos. Está claro que todo lo que se ponga la cantante, al día siguiente, está agotado. Esto sucede con muy pocas celebrities. Solamente están en este puesto: Tamara Falcó, Victoria Federica o María Pombo.

Seguramente que te preguntarás como viste Rosalía en su día a día. ¿Llevará zapatillas de gran altura?, o ¿un vestido de Balenciaga que comparte con Kim Kardashian? Gracias a Instagram y que Rosalía le encanta compartir todo, hemos visto un look muy pretty, pero fácil de encontrar en nuestra firma favorita: Zara.

Imagen de story de Rosalía. FOTO: @rosalia.vt

Es un look sencillo, elegante y siguiendo todas las tendencias. Este tipo de conjuntos te sirve para ir a cenar a ISA en el Four Season, una reunión de trabajo o para pedir un cambio de look en el salón de belleza.

Un blazer, una botas altas, una minifalda y un top de cuello alto rojo, son las cuatro prendas que necesitas. ¿Cuál es el toque fundamental para que este look sea de 10? Claramente es el peinado. El cabello estirado hacia atrás, con dos mechones delanteros y un semirecogido es lo que necesitas en cualquier beauty look. ¡Vivan los noventa!

A continuación te enseñamos las prendas que están en Zara. Si Rosalía se entera de que están sus mismas prendas en Zara, estamos convencidas que ya tiene otra nueva firma para buscar ropa algo más barata.

BLAZER FLUIDA (39,95€)

Blazer negrea de cuello solapa. FOTO: Zara

FALDA CORTA EFECTO ANTE (17,95€)

Minifalda de tiro alto. FOTO: Zara

JERSEY BÁSICO PUNTO CUELLO SUBIDO (19,95€)

Jersey de manga larga. FOTO: Zara

BOTA PLANA ALTA (25,99€)

Botas altas con caña estrecha. FOTO: Zara

Cuatro básicos de fondo de armario que ayuda en cualquier emergencia de moda. Rosalía es un icono de la moda y sabe muy bien cómo hay que ir vestida.