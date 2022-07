Pilar de Arce tiene el conjunto de ganchillo que vas a querer para los festivales de verano

Si hace tan solo unos días te hablábamos de todas las posibilidades estilísticas que ofrece un sencillo vestido de ganchillo, hoy queremos enseñarte que el vestido no es ni mucho menos la única opción para lucir este tejido. También te hemos enseñado tops de crochet que se han convertido en virales y hasta bikinis como el diseño naranja de calcedonia que lució María Pombo. Pero lo que todavía no te habíamos enseñado es cómo llevar un total look y salir airosa del intento.

Bien pues, las claves nos la ha dado Pilar de Arce, quien nos ha demostrado cómo con prendas de lo más sencillas, y lo mejor de todo, baratas, se puede crear un conjunto perfecto tanto si tienes 50 años como si tienes 20. Pero que además, a nosotras nos parece perfecto para lucir en algunos de los próximos festivales de música que se avecinan.

La influencer ha lucido una bonita blusa de crochet con mangas farol de la firma 7Gallos, que incluye forro, por lo que es perfecta para llevar sin preocuparnos de enseñar nada. Y para crear el conjunto ha añadido un bonito pantalón largo y ligeramente acampanado, también de crochet, pero en este caso de la firma Mulaya.

Blusa Ciara blanca, de 7Gallos (35 euros)

Blusa Ciara blanca, de 7Gallos FOTO: 7Gallos

Pantalón en punto crochet, con detalle de forro y cintura ajustable, de Mulaya (25,19 euros)

Pantalón en punto crochet, con detalle de forro y cintura ajustable, de Mulaya FOTO: mulaya

La estilista ha elegido combinarlo con uno de los zapatos estrella de la temporada, unas sandalias tipo alpargatas con cuña de esparto y uno de los accesorios que más nos han gustado últimamente, y que es perfecto para darle un aire más boho al conjunto, un bonito bolso de piel con detalles de flecos, en este caso de la firma Flavia Palombo Handmade. Para completar, sus inseparables gafas de sol y un sencillo brazalete dorado hacen el resto.