Este pantalón bicolor que lleva María Pombo es lo más sexy y atrevido que verás este verano

Querer copiar un look de María Pombo, no es nada nuevo. Todos los días, una de las influencers más conocidas de nuestro país, como es la principal de la Familia Pombo, nos sorprende con grandes looks y estilismos difíciles de no copiar, algo que no nos sorprende. Cada día, vivimos pegados al teléfono y haciendo refresh a nuestro timeline de Instagram para ver si María Pombo nos conquistará con otro look divino en el mismo día. Este es el caso, si hace unas horas hablábamos de la vuelta del tank top, gracias a la influencer madrileña, hoy, nos enamora con uno de los pantalones más sexys y atrevidos del verano, dos conceptos que, por lo general, no casan mucho con la influencer.

Alguna vez habéis pensado que jamás vería a esta persona con una prenda tendencia puesta y lo habéis visto, por ejemplo, nunca vería a María Pombo con un look a lo Dulceida, pues esto es lo más parecido a Dulceida que vas a ver en la influencer, porque ha elegido un vestido bicolor, de una firma italiana, que pertenece a un conjunto y es semitransparente en fucsia y naranja. Se trata del pantalón Lumière Bicolor de Osèree (240€), una prenda con la que no imaginábamos ver a María Pombo y se desató. La influencer luce en sus vacaciones un look ideal para superar las altas temperaturas (aunque te encuentres en el norte de España).

Lumière Bicolor Pants (240€)

LUMIÈRE BICOLOR PANTS FOTO: Osèree

Para componer este look, María Pombo ha elegido el pantalón bicolor de Osèree y que ha combinado con un mini top en color marrón con escote asimétrico, unido con un eslabón en color dorado. Un estilo sencillo y relajada con el que María no ha dudado en combinar con sus joyas favoritas y que pertenecen a sus colección con Agatha París. Sin duda, la influencer siempre apuesta al caballo ganador y triunfa. Estamos deseando copiarla.