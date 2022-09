Solo necesitas un pantalón plateado para todas las noches de otoño

Siempre he pensado que hay ciertos prendas que si te atreves a introducir en tu armario, aunque al principio parezcan imposibles de llamar por ser algo extravagantes, al final acabará convirtiéndose en uno de esos tesoros a los que recurrirás una y otra vez cuando tengas una cita importante y no sepas qué ponerte.

Personalmente debo confesar que me ha pasado con varias prendas. Un vestido kimono, un abrigo colorido y estampado o un vaquero con algún detalle diferente (en mi caso un detalle de plumas en el bajo). Pero desde hace unos años también me pasa con unos pantalones que jamás imaginé tener en mi armario, unos pantalones plateados. En mi caso se trata de un modelo algo ajustado y de corte recto con el que me hice por puro impulso en unas rebajas de Pull&Bear, pero que a lo largo de los años se han convertido en una de las piezas favoritas de mi armario.

Si bien siempre había admirado el punto rockero y disco de esta prenda, parecía que nunca me atrevía a dar el paso. Así que al ver mi talla con un precio bastante rebajado lo tomé como una señal y decidí que quizás era el momento. No solo no me he arrepentido de ello, si no que con el paso del tiempo he apreciado y valorado más tenerlo, llegando incluso a pensar si no merecerá la pena invertir en una pieza similar de mejor calidad cuando tenga la oportunidad de ello.

Y es que es ver unos pantalones metalizados, pero especialmente en color plata (su versión en dorado es una de mis asignaturas pendientes, pero lo veo demasiado arriesgado) y venirnos a la mente inevitablemente divas como Bianca Jagger en sus noches de Studio 54, Cher o incluso más recientemente Kate Moss.

Aunque con el paso del tiempo he aprendido que son aptos para mucho más que una noche de disco. Combinados con una sencilla camiseta o camisa blanca, zapatillas o sandalias negras pueden ser perfectos para las tardes de terraceo que nos suele dejar el mes de septiembre. Y por supuesto siempre serán el básico al que recurrir cuando tengas cualquier fiesta inesperada.