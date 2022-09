Y llega Sara Carbonero como la jefaza del otoño por las calles de Madrid con el look más masculino (y más tendencia) para empezar octubre

¿Alguien me puede explicar que es este frío de golpe en Madrid? Sí, amigas, hemos amanecido con 12 grados y aquí una que os escribe ya está pensando en poner el nórdico hoy mismo en la cama. Pero no soy la única friolera, porque Sara Carbonero nos acaba de dejar un lookazo de jefaza del otoño de lo más abrigado para este primer domingo de otoño de lo más frío en la capital de España. Eso sí, no sabemos si Sara Carbonero se va de viaje a un sitio aún más frío o simplemente a un partido de fútbol de sus hijos. Pero lo que tenemos claro es que este look masculino de la periodista, resume todas las tendencias del otoño 2022 que necesitamos en nuestro armario.

Pero Sara Carbonero ya lleva semanas creándonos necesidades de moda par este otoño, y no solo eso, también nos ha hecho enamorarnos del primer mono de lentejuelas para Navidad o del vestido de punto más elegante para llevar con botas cowboy. Pero ahora ha llegado con este look masculino de jefaza, con los pantalones de pinzas más tendencia del momento.

Stories de Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Pantalones sastre anchos o cómo este otoño el pantalón más cómodo y favorecedor vuelve a ser tendencia. Sara Carbonero con este look tiene claro que el pantalón ancho, wide leg o fluido sigue siendo el rey y más concretamente los de un estilo concreto: los pantalones anchos de sastre o sartoriales y si es en gris mejor aún.

Pero vamos a analizar en detalle el look de Sara Carbonero; jersey gris, biker de cuero negra, sombrero negro con brillos en el ala, cinturón ancho negro con hebilla plateada, los pantalones grises anchos de sastre y botas negras militares. Lo que os decíamos, un estilismo masculino que es tan otoño como su flequillo más en tendencia al que también se ha apuntado ‘Emily en París’ en esta tercera temporada que se estrena en Netflix el día 21 de diciembre.