Blazer + falda de tablas, la combinación que te transporta a tu juventud y que es perfecta para llevar a la oficina

Por si alguien no se ha enterado todavía, desde hace un par de años, pero especialmente desde el año pasado, sufrimos un auténtico revival de una época muy concreta en el mundo de la moda. Hablamos de los años 2000 y su tan criticado estilo Y2K. Pero empecemos por el principio. ¿De dónde viene este nombre? El denominado efecto Y2K también conocido como problema del año 2000 fue originalmente un error informático que tuvo en vilo al mundo a las puertas del cambio de milenio. Se trataba sencillamente de un error de programación de software que no registraba otro año que no comenzara con 19, así que cuando fuera 1 de enero de 2000, las computadoras arrojarían 1 de enero de 1900. En ese entonces la gente creía que esto causaría un grave desajuste en las bases de datos más importantes y que los llevaría a una catástrofe y crisis económica.

Finalmente nada de esto sucedió, pero la denominación fue adoptada por el mundo de la moda para definir la moda tan características de años. Sus claves fundamentales eran pantalones de cintura muy muy baja, top cortos y ajustados y un nuevo traje de oficina, consistente en chalecos ajustados que mostraban el ombligo combinados con pantalones tipo sastre de cintura también baja. O su versión más preppy, consistente en blazer ajustadas con faldas mini de tablas. Si tenemos que ponernos a buscar un referente, sin duda el más imitado fue Alicia Silverstone, y en concreto en su papel de Cher Horowitz en la película fuera de onda, donde sus dos piezas de Prada crearon todo un estilo propio.

Y es justo ese código el que la moda parece querer ahora recuperar a base de bonitas faldas mini con chaquetas a juego. Además, las tendencias de este otoño aceptan cualquier tipo de estilo, color o estampado. Desde los modelos de cuadros tipo tartán hasta la clásica raya diplomática, pasando por diseños de tweed en colores tan de moda como el lila o el rojo.

Nosotras hemos querido bucear por nuestras tiendas de cabecera para encontrar estos conjuntos traídos al 2021 y ofrecerte la manera de llevarlos (la moda apuesta claramente por botas de combate) para tu día a día. ¡Toma nota!

Conjunto de americana y falda de raya diplomática, de Sfera

Americana abierta doble botonadura, de Stradivarius (29,99 euros)

Falda de tablas con estampado de cuadros, de Stradivarius (19,99 euros)