Estamos enamorados de este vestido de Rocío Osorno que reúne todas las claves para ser la invitada perfecta

¿Quién dijo que no se puede ser la invitada perfecta con un vestido rojo de menos de 100€? Esta temporada, prepárate porque con este vestido de Rocío Osorno podrás ser la mejor vestida de cualquiera de tus eventos de otoño. La influencer que fue una de las mejores vestidas del pasado mes de septiembre, está dispuesta a darnos grandes looks durante el mes de octubre y lo ha empezado por todo lo alto, con un look de invitada, digno de una gran experta en moda y con el que estamos soñando despiertas, sobre todo, con su precio. Esta temporada, ser la invitada perfecta, no es difícil, es imprescindible.

Si algo tiene Rocío Osorno es estilo y elegancia, de hecho, solo hay que mirar cada una de sus publicaciones para darse cuenta que, la influencer sevillana, derrocha arte y buen gusto por los cuatro costados. Y, ahora, nos ha sorprendido, en su perfil de Instagram, con un look ideal con el que te podrás convertir en la invitada perfecta. Eligió un vestido midi rojo estilo corsé de Asos para demostrarnos que el estilo no depende de las marcas que lleves, si no de como lo lleves. Este vestido repleto de perlas hacen del diseño una pieza única y sofisticada. De hecho, da un toque chic con el que brillar allá donde vayas. ¿Eclipsar a la novia el día de su boda? Es posible (aunque no sería lo más ético) con este vestido que nos propone Rocío Osorno.

Vestido midi rojo estilo corsé con perlas, de Asos (97,99€)

Vestido midi rojo estilo corsé con perlas FOTO: asos

Además, la influencer ha completado este look con unas sandalias plateadas, un clutch metalizado, un sencillo labial rojo que nos recordó a Marilyn Monroe y la coleta tendencia de la temporada, que también pudimos ver a María Pombo llevarla, hace unos días.

Este otoño, si no eres la mejor vestida de cualquier boda es, porque no quieres. Solo tienes que inspirarte en Rocío Osorno y brillar con el vestido más ideal.