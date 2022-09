Las chicas más fashions de Madrid ya llevan los mocasines del otoño por la calle con falda, chaqueta de punto y el estilo más colegial

Ya es un hecho, nos hemos olvidado de todas las sandalias y alpargatas de cuña y ya hemos sacado todo el calzado en tendencia para este otoño 2022. Al menos en Madrid que han bajado las temperaturas. Y porque también teníamos muchas ganas de estrenarlos, no os vamos a engañar. Desde los zuecos de Mango, a las sandalias joya de Mango o las New Balance que las chicas más estilosas de Madrid ya llevan con vestidos camiseros. Pero si hay algo que nos alegra de que Rocío Osorno se haya mudado a Madrid, es el tandem de amigas y mujeres empoderadas que forman con Teresa Bass, se ayudan a hacerse sus fotos y contenidos para sus cuentas de Instagram. Qué vivan estas amistadas entre mujeres que se ayudan en su trabajo, en lugar de competir. Eso es lo que más nos gusta. Y hablando de Teresa Bass, nos ha dejado un lookazo de eso que solo pueden llevar las chicas más fashions de Madrid. ¿Preparada para copiarla? Pues vas a necesitar unos mocasines que son mega tendencia este otoño 2022 y más si es para llevarlos como ella con un look de lo más colegial.

Cuando unos mocasines se convierten en la mejor inversión mejor amortizada que has hecho en todo el año, sabes que jamás te faltará un par así. Por los mocasines te vas a olvidar de ir a la oficina en tacones, este año las mujeres más elegantes van a ir con mocasines a la oficina, a una tarde con amigas y hasta a una cena romántica.

Y más si es con un look de estilo colegial tan en tendencia como el de Teresa Bass. Ella lo ha combinado con un rebeca de punto con to a juego en rosa y botones joya de Zara, falda negra de estilo colegial y como no, los mocasines negros con calcetines. ¿Podemos copiarla hoy mismo?