La chaqueta de lentejuelas de Amelia Bono es el anticipo perfecto para navidad o para las noches más glamurosas de octubre

Aunque parezca muy temprano, en un abrir y cerrar de ojos, la navidad la tenemos aquí y los looks para los días más festivos del año tenemos que empezar a pensarlos. Además, ¿quién no necesita una chaqueta de lentejuelas en su armario para completar sus estilismos más navideños? Todas. Por ello, confiamos en el gusto de Amelia Bono que nos ha regalado un look festivo perfecto para brillar en navidad o para las noches más glam de octubre. Sí, en otoño las lentejuelas también se llevan y si es al ritmo de looks como los de Amelia Bono, mucho mejor.

La celebrity eligió un look ideal para pasar una noche en familia y es que ya sabemos que con Amelia Bono, el negro nunca falla. La celebrity combinó unos pantalones negros (tipo leggins) con un top del mismo color y una chaqueta de lentejuelas con botones joya en su solapa y... ¡conquistó la noche! El negro sigue siendo uno de los colores más elegantes por excelencia y cuando se trata de un evento más festivo, nunca te abandona. Los looks de Amelia Bono, que brillan por su sencillez, siempre tienen un toque sofisticado con el que sentirnos unas auténticas divas. Además, la celebrity escogió unas sandalias destalonadas joya (a juego con la solapa de su chaqueta) con las que hizo que su look rozase el éxito absoluto para brillar en la noche madrileña.

Amelia Bono con chaqueta de lentejuelas FOTO: Instagram

Hay veces que disfrutar de looks más sencillos y monocolor, nos hace estar más atentas a los detalles, como en este caso, las joyas y los detalles de las prendas que llevamos. Un look sencillo siempre destacará por algún detalle que brillará por encima de todo. De hecho, Amelia Bono volvió a confiar en sus brazaletes de serpiente, que ya se lo vimos en más ocasiones.

Recuerda, esta navidad, los looks con chaquetas de lentejuelas se inspirarán en Amelia Bono.