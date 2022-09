Para empezar el otoño solo necesitamos las botas de tacón mega altas de Zara que Rocío Osorno ya lleva por las calles de Milán

Ahora sí que sí, adiós verano y hola otoño. Porque sí amigas, el otoño ha arrancado esta madrugada en España, así que ya nos hemos despedido del verano. Y no os voy a engañar, este año le tenía más ganas que nunca de que llegará el otoño, no sé si es porque me hago mayor o porque tenía muchas ganas de estrenar todas las maravillosas tendencias que llegan este otoño a nuestros armario. Y de tendencias sabe Rocío Osorno que no nos deja de enamorar con los mejores looks desde que se ha mudado a Madrid. Primero fue el vestido rosa para todas las invitadas de otoño, después las sandalias joya de Mango y ahora estas botas mega altas de Zara que son perfectas para un look de lo más sexy para salir de fiesta. Rocío Osorno las ha estrenado por las calles de Milán, pero nosotras no nos las vamos a quitar este otoño por las calles de Madrid.

¿El mejor plan para empezar el otoño? Irnos de compras a Zara para copiarle a Rocío Osorno esta maravilla de botas mega altas. Las botas altas son tendencia este otoño 2022 y así lo pudimos ver en el ‘street style’ de Copenhague que es la mejor pasarela de la moda de la calle en estos momentos. Porque esta temporada no solo vive de botas cowboy, las botas altas también reinaran en nuestro zapatero y en la calle.

Y Rocío Osorno como buena amante de la moda lo sabe y ya ha estrenado estas de Zara por Milán que son toda la tendencia sexy que necesitamos en nuestro armario este otoño.

Bota tacón alto de tejido, de Zara (69,95 euros)

Botas tacón alto tejido. FOTO: Zara

Se trata de este zapato tipo bota alta de tacón en tejido y corte ajustado acabado en punta. Unas botas que se van ha convertir en el mejor aliado para salir de fiesta este otoño.