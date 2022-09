Para empezar octubre las mujeres de 50 años tienen claro que este vestido rosa de Zara es el uniforme con gabardina y las zapatillas más fashion

Quedan dos días para terminar septiembre y ya de lleno en este otoño frío que nos ha llegado de golpe, solo podemos pensar en el look que nos acaba de dejar Carmen Gimeno. Porque si en Madrid tenemos este frío con 11 grados a estas horas de la mañana, la verdad es que no me quiero imaginar en Madrid. Porque la actualidad, amigas, no solo vive de Tamara Falcó en plan reina empoderada, y de los looks de Victoria Federica en París, también de los looks de las mujeres de 50 años como Carmen Gimeno que nos representa más a todas y que puede llevar tengas 30 o 60 años. Y el estilismo que nos ha dejado en esta mañana de miércoles es buen ejemplo de ello: vestido de punto rosa, gabardina clásica y las zapatillas con uno de los estampados estrella del otoño.

Porque si hay una prenda que no falla en el armario de las que más saben de moda cuando llega el frío es un vestido de punto, ya sea más gordito o menos. Y es que sería al equivalente de los vestidos camiseros de primavera, pero en otoño los vestidos son de punto. Pero no solo eso, Carmen Gimeno ha combinado dos de las tendencias estrella de este otoño 2022: el color rosa y el estampado animal. Y lo ha hecho como toda una ‘insider’ de moda.

Visto sobre las pasarelas, en los iconos de moda y ahora en los escaparates de las tiendas, el rosa es el color más poderoso de este otoño 2022. El diseñador Pierpaolo Piccioli, director creativo de la casa Valentino, fue el primero en sumergirse en el mundo del rosa y en su colección de Otoño/Invierno 2022 se asoció con la marca Pantone, y ahora el rosa y el estilo Barbie, lo ha invadido todo.

Vestido punto cuello subido, de Zara (29,95 euros)

Vestido punto. FOTO: Zara

Y Carmen Gimeno lo ha combinado como toda una reina de la moda con el look perfecto para las mujeres de 40 o 50 años: vestido rosa de punto, gabardina clásica y zapatillas de animal print.