Cómo hacer que ir al gimnasio sea uno de tus momentos favoritos del día, según los expertos

Ha llegado el otoño y sus respectivos días de viento, lluvia y sol a ratos (aunque si vives en Madrid, el otoño en 2022 son todas las estaciones) Pero, si que es cierto, que durante esta época hay que luchar contra la pereza y la desgana para entrenar y hacer deporte. Eso se ha acabado, ha llegado el momento de hacer deporte y considerarlo uno de los mejores momentos del día: se desconecta de la rutina, es sano, mejorarás tu salud cardiovascular y además, puedes mejorar tu físico, ¿qué más se puede pedir? Hablamos con un experto que nos ha dado las claves perfectas para que se convierta en uno de nuestros momentos favoritos del día.

Crear hábitos cómo ir al gimnasio o entrenar puede ser favorable para nuestro organismo y además, divertido. Por ello, hablamos con César Simón, responsable de producto de Basic-Fit España que nos explica los objetivos de convertir esta rutina en un momento favorito: ‘’El primer paso y lo más importante es hacer que el fitness sea un básico en nuestra vida, incorporarlo a nuestra rutina de la misma forma que comemos o descansamos, y hacerlo de forma que nos aporte diversión, salud y motivación para seguir cumpliendo metas. Cada persona es diferente, y para que tu relación con el fitness sea un éxito, lo más importante es que diseñes un plan a medida para ti”, nos cuenta el experto.

Correr para liberar dopamina FOTO: pexels

Pero, para llegar a ese momento en el que el fitness o el hábito de ir al gimnasio se convierta en un éxito nos ha compartido varios consejos para desarrollar y amar este hábito, tanto cómo comer o salir con nuestros amigos.

Piensa en positivo

La mente es muy poderosa, por eso es importante trabajar en tus pensamientos y en la forma en la que abordas las tareas del día a día: ‘’Para mantener una mentalidad positiva cuentas con un aliado: ¡el propio ejercicio! Entrenar contribuye a que te sientas mejor física y mentalmete’' aconseja. Si controlas tu mente y piensas en positivo puedes llegar a conseguir tus metas (y más en el deporte).

Tu momento favorito del día será hacer ejercicio FOTO: pexels

Sé flexible

La pereza puede ganar la batalla si no conviertes tu hábito, en una rutina: ‘‘La disciplina es importante a la hora de crear un hábito y de mejorar nuestro rendimiento, pero no tiene por qué estar reñida con la flexibilidad’', nos cuenta el experto. Pero, tampoco te agobies, si un día no tienes ganas o no puedes ir, no todos los días estamos iguales, date flexibilidad y ritmo para crear bienestar.

Planifícate bien

¿Te gusta madrugar? ¿Prefieres ir al gimnasio con algún amigo o amiga? ¿Sabes que los viernes te va a surgir algún plan y vas a dejar de lado el gimnasio? Tus gustos y preferencias son importantes, así que tenlo en cuenta al planificarte y márcate objetivos que supongan un reto para ti pero sean realistas. El tiempo es un bien preciado y, muchas veces, nos da la sensación de que desaparece.

No olvides estirar después de una buena rutina FOTO: pexels

Encuentra una motivación

Sentirte motivado/a te ayudará a crear y mantener el hábito, y además hará que disfrutes al máximo de cada sesión: ‘‘¿Algunos consejos para mantener la motivación? Prueba a entrenar con amigos, prepárate listas de música que te gusten y te den un extra de energía y combina el fitness con un estilo de vida saludable’', nos aclaran desde Basic-Fit.

Con estos consejos solo debes encontrar el momento y convertirlo en una rutina diaria que te de las ganas que necesitas para hacer deporte con frecuencia.