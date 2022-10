5 cuentas de Instagram que te descubrirán los mejores planes en Madrid

Madrid es un lugar único, una ciudad que nunca duerme (no tanto como Nueva York) y se puede hacer planes a todas horas del año. Madrid es el lugar donde se fusionan los acentos y donde la vida no para en los 365 días del año. Por ello, hemos encontrado estas cuentas en Instagram que darán rienda suelta a tus planes y a la imaginación. En la capital de España, hay planes para todos los públicos y estamos seguros que estas recomendaciones, las vais agradecer. Si no las conoces, empieza a seguirlas y descubrirás Madrid al límite: desde planes totalmente gratuitos hasta restaurantes clandestinos pasando por visitas culturales con gran historia. Madrid es la ciudad de los planes y tu no puedes perdértelos.

Madrid secreto

Si eres amante de los secretos más ocultos de una ciudad, esta cuenta será la clave para que descubras Madrid. Es una de las cuentas con más extensión en la capital y que recorre ya medio territorio nacional. Pero, si eres de esas personas que le gusta conocer los significados ocultos que hay tras las paredes de Madrid, se convertirá en tu cuenta de referencia.

Ohlileven.

Esta cuenta es experta en dar a conocer planes buenos, bonitos y baratos en Madrid. Su editora, Nerea, se encarga de visitar la ciudad y encontrar los planazos más top del momento y que no te lo pierdas si vives o visitas la capital. Desde restaurantes hasta planes culturales, te esperan tras la cuenta de Ohlileven.

De ruta por Madrid

Planes gratis y secretos, por ello se caracteriza esta cuenta de Instagram. Los planes en Madrid es algo que nunca decae y por ello, si encontramos lugares que nadie ha visitado nunca o planes en los que el dinero no será un problema ¡te encantará!

Diviértete por Madrid

¿Eres nuevo en Madrid? Esta es la cuenta que te hará los mejores planes para conocer gente nueva en la capital, todas sus propuestas te ayudarán a meterte en el mundo más top de Madrid y te ayudará a conocer gente que vive situaciones y momentos parecidos a los tuyos. Estamos seguros que después de descubrir esta cuenta, Madrid será un buen tablero donde jugar tus cartas y triunfar.

Madrid Plan

Si eres de aquellas personas fans de la gastronomía, con Madrid Plan podrás descubrir todo tipo de restaurantes que se esconden en la capital. Desde italianos hasta mexicanos, pasando por recomendaciones para cenar en pareja o con amigos y distribuido por barrios. Sin duda, la gastronomía de Madrid se resume en esta cuenta de instagram, que también propone planes alternativos (para antes o después de https://www.larazon.es/madrid/planes/20220612/fpgwn62vb5debcaqsufu5nwtni.htmlcomer).

¿Vives o viajas a Madrid? Estas cuentas de instagram te abrirán un nuevo mundo a la capital.