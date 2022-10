Este pantalón de Zara que tiene Grace Villarreal es el que todas las chicas de 20 y 30 años quieren en sus looks diarios

Grace Villarreal es una de las influencers más sencillas que conocemos, si algo le caracteriza es su estilo casual y su generosidad con cada uno de los looks que lleva. La influencer, nos tiene acostumbrados a brillar con looks ideales que, al copiarlos, nos dan resultados muy óptimos en el street style. De hecho, Grace Villarreal ha llegado a conquistar las calles con un look de otoño para ir a comer a cualquier cadena de comida rápida. Sí, esto es un hecho y lo sabemos. Los looks de Grace hay que copiarlos para triunfar en el día a día. Lo tenemos clarísimo.

Grace Villarreal con pantalón de Zara FOTO: instagram

Por ello, no nos hemos podido resistir y en la tarde de ayer, Grace Villarreal nos volvió a conquistar. Mientras pasábamos por los perfiles de nuestras influencers favoritas en Instagram, nos topamos con la cuenta de Grace y al ver sus stories, nos dimos cuenta que hay un look que no podíamos pasar desapercibido, se trata de un look casual ideal para las chicas de 20 y 30 años y que pondrá de acuerdo a las más jóvenes de casa. Sí, podrás compartir estilo con tu hermana pequeña. El look esta compuesto por un top de manga corta y costuras vueltas de H&M, unas sandalias de Mango, que podrían ser el último calzado veraniego del año y un pantalón de Zara del que nos hemos enamorado.

Pantalón Doble Cintura, de Zara (35,95€)

Los pantalones de Zara nos han conquistado. Se trata de los pantalones de pinzas de Zara de la temporada pasada y que ya no están disponibles en la web. Pero, hemos encontrado la opción perfecta para copiarlos y que tu look sea un éxito, con este pantalón de doble cintura de Zara en color beige-marrón, muy similares a los de Grace Villarreal y con los que inspirarte y crear tu propio look, sea oversize o al estilo Villarreal.

La clave del otoño es brillar con unos pantalones de pinza para elevar tu look al éxito.