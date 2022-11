El mono es la prenda favorita de las expertas y estos son los modelos que más nos gustan

Los que me conocen saben que es algo que no puedo evitar. Y es que desde que esta prenda pasó a convertirse en algo aceptado en las calles y algo permanente en las pasarelas, mi amor por él es ya casi casi eterno. Lo cierto es que a lo largo de los años, que ya son unos cuantos desde que los monos nos acompañan, he podido hacerme acopio de varias modelos, a los que recurro una y otra vez sin cansarme de ellos, y que siempre que me los pongo consiguen más de un piropo.

Pero empezando por el principio, fue hace algunos años que empezaron poco a poco a apoderarse de la pasarela los conocidos como boiler suit, esto es los monos que parecían sacados directamente de una fábrica, y que emulaban magistralmente al tradicional uniforme de trabajo de muchos oficios. Tanto el patrón como las telas seguía esa línea; a saber, telas fuertes como el denim o similares y patrones más bien lisos donde los bolsillos eran una constante. Todavía recuerdo los diseños en tela vaquera de Isabel Marant, que a día de hoy siguen causando furor.

Tras eso empezaron a verse diseños mucho más sofisticados, pensados también para los momentos de fiesta, con detalles de tul, de encaje o incluso de pedrería, hasta llegar a verlos sobre la pasarela de la Alta Costura de París de la mano de nombres tan ligados a la elegancia como Elie Saab, cuyas propuestas no tienen nada que envidiar a los vestidos más sofisticados.

Ahora y de cara a esta temporada Otoño Invierno 2022-23 todos los modelos están aceptados, si bien es cierto que la calle tiene un claro preferente: los modelos de corte oversize y en tonos neutros y lisos, que se combinan o con blazers encima o con jerséis de cuello alto debajo.

Mono denim botones dorados, de Zara (39,95 euros)

Mono denim botones dorados, de Zara FOTO: Zara

Mono pana acampanado, de Mango (49,99 euros)

Mono pana acampanado, de Mango FOTO: Mango

Mono de manga corta con abertura en el puño en color gris, de Sézane (150 euros)

Mono de manga corta con abertura en el puño en color gris, de Sézane FOTO: Sézane

Mono de pana con cinturón, de Ba&sh (265 euros)

Mono de pana con cinturón, de Ba&sh FOTO: Ba&sh

Mono con cuello mao y cinturón, de Salsa (99,95 euros)

Mono con cuello mao y cinturón, de Salsa FOTO: Salsa

También hemos visto opciones perfectas para las más frioleras, en forma de diseños de pana o de lana que no solo se llevan con jerséis gruesos de grecas debajo, si no que también combinan con botas de montaña estilo trekking, el look perfecto para las amantes del estilo alpino, que si bien no será tan potente esta temporada como en otras, todavía seguiremos viendo.