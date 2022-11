Joyas en el pelo: la tendencia con la que brillarás (y arrasarás) en Nochevieja antes de acabar el 2022

Desde que los accesorios para el pelo se pusieron de moda hace un par de años, ha ido evolucionando la tendencia de tal manera que la fantasía fue creciendo conforme pasaban los días. Hemos visto desde pelucas con abalorios y tocados imposibles hasta cascos, como el que Cristina Pedroche llevó en las Campanadas 2022. Hay un hueco para todos dentro de esta tendencia. Pero ¿qué es lo que está de moda (ahora mismo) en cuanto a los accesorios de pelo? Hace meses que vemos a influencers, celebrities y famosas brillar con incrustaciones en el pelo y ahora, está más de moda que nunca. No hay influencer que no haya hecho una prueba con su peluquero de confianza y haya subido una foto, desde Rocío Osorno hasta la propia Marta Soriano en la fiesta de Glowfilter en Madrid, la pasada semana.

Si algo tenemos claro es que las joyas ya no solo se lucen en el cuello, orejas o brazos, las piezas clave de nuestro estilismo, pueden ser las protagonistas, estando en nuestra cabeza, especialmente, incrustadas en nuestro peinado. Eso es así. La gran tendencia (y la que copian todas las expertas en moda) son los dibujos con perlas en los recogidos. Esto queda genial cuando llevamos un recogido bajo y repeinado para decorarlo y hacerlo brillar más aún. Este trabajo, es ideal que lo haga un peluquero (para que quede más profesional) pero, tenemos que contaros, que es posible pegar, en el pelo, estos brillantes con pegamento de pestañas postizas, eso sí, con mucho cuidado y precisión. Aunque, siempre, en manos de un profesional, quedarás mucho mejor.

Pero, eso no es todo, Zara se apunta a la moda de las joyas en el pelo y esta Navidad se ha propuesto hacernos brillar por todo lo alto (no teníamos suficiente con los patines glitter de su nueva colección). La firma de Inditex ha incluido en su catálogo de invierno un casquete metálico con aplicación de brillos que es ideal para completar cualquier look de Nochevieja y hacerte brillar en la última noche del año. Eso sí, elige bien tu peinado para que el look brille en cualquier aspecto.

Casquete brillos, de Zara (25,95€)

Casquete brillos FOTO: zara

Ahora, está en tu mano, tu decides si perlas o casquete de brillos. Lo que tenemos claro es que los brillos, esta Navidad, no pueden faltar en nuestro look.