¿Qué son las joyas de pasar de la corona española? Estas son las piezas que ha heredado Letizia y que lucirá la Princesa Leonor

Cada vez que la Reina Letizia tiene una aparición pública, especialmente una recepción de gala, ya sea en España o fuera de nuestras fronteras, los expertos en Casa Real ponen el foco no solo a la ropa, si no también a una parte muy importante del look, las joyas. Pero cada vez que leemos una crónica sobre el último estilismo de la esposa de Felipe VI hay una frase que parece repetirse, sobre todo últimamente: es una joya de pasar. ¿A qué se refieren? ¿Qué piezas forman parte de esa clasificación? Vamos a intentar explicártelo para que te conviertas en toda una experta en el joyero real.

Esta denominación se usa para denominar a todas las piezas que acumuló en su joyero personal la reina Victoria Eugenia de Battenberg, esposa de Alfonso XIII y nieta de la reina Victoria de Reino Unido. Reunidas por ella, se convirtieron en las joyas del joyero oficial de todas las reinas de España, pero fue María de las Mercedes, la esposa de Don Juan de Borbón y abuela del actual rey la que acuñó este término para indicar aquellas piezas que su suegra le había dejado en su testamento mientras se encontraban en el exilio y con una clara indicación: que en la medida de lo posible permaneciesen siempre en propiedad de la las futuras reinas, sin venderse ni regalarse. La Reina Sofía empezó a lucirlas una vez aprobada la Constitución en 1978.

Es por todo esto que la portadora ahora es la reina Letizia, quien un día se las legará a su primogénita la Princesa Leonor. Por ello difícilmente se las veremos lucir a la infanta Sofía o a otros familiares como Victoria Federica. En su propio testamento, la reina Victoria se encargó de enumerarlas así:

Las piezas que un día llevará la Princesa de Asturias. FOTO: Pinterest

“Las alhajas que recibí en usufructo del Rey Don Alfonso XIII y de la misma Infanta Isabel, que son:

-Una diadema de brillantes con tres flores de lis

-El collar de chatones más grande

-El collar con treinta y siete perlas grandes

-Un broche de brillantes del cual cuelga una perla en forma de pera llamada “La Peregrina”

-Un par de pendientes con un brillante grueso y brillantes alrededor

-Dos pulseras iguales de brillantes

-Cuatro hilos de perlas grandes

-Un broche con perla grande gris pálido rodeada de brillantes y del cual cuelga una perla en forma de pera.

Desearía, si es posible, se adjudicasen a mi hijo Don Juan, rogando a éste que las transmita a mi nieto Don Juan Carlos. El resto de mis alhajas, que se repartan entre mis dos hijas”.