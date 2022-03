Conocemos cómo son los accesorios diferentes y especiales que llevarán todas las novias de 40 o 60 años

La temporada de novias está a punto de empezar. El año pasado, todos los enlaces, nos dejaron auténticas imágenes de cuento. El 2022 será mucho mejor que el pasado, y estamos tan convencidas de esto porque hay dos bodas que celebran este año y son muy esperadas: Marta Lozano y Teresa Andrés. Las dos influencers tendrán unos vestidos de novia, que nos dejarán sin palabras, pero si este año tú también te casas y tienes 40, 50 o 60 años, no te preocupes porque hay accesorios que te están esperando. Con pequeños toques, te convertirás en una novia de cuento.

El día de tu boda es uno de los más especiales. Para estar segura con tu vestido, añadir accesorios como una diadema, un velo con un tejido delicado o una joya, son claves para deslumbrar ante todo el mundo. Dirás ‘sí, quiero’ con el look más viral del momento. ¡No pierdas detalle!

Carrie Bradshaw y su elegante traje de dos pieza en su boda. FOTO: Pinterest

Las princesas, celebrities e influencers pasaron por el altar el año pasado. Todas estaban en una franja de edad, inferior a los 40 años, pero esto no es ningún problema. Todas las mujeres piensan en el estilismo hasta el último momento, y para que no dudes entre tantas opciones de accesorios, hemos encontrado los mejores.

En la siguiente lista de accesorios para novias, podrás encontrar todo tipo de complementos. Algunos están en versión retro, tradicional, minimalista, sencilla o rústica. El objetivo es dar brillo y luz al rostro.

ACTEA PEINETA

Peineta con rocío de flores en perlas y diamante. FOTO: Pronovias

¿Una peineta? Por supuesto, que sí y más si tienes una media melena con mucho volumen. Este accesorio de cabello lo pueden llevar, tanto las mujeres jóvenes o mayores.

CORONA DE FLORES SILVESTRES (150€)

Corona de flores silvestres para el cabello. FOTO: Hip & Love

Si tu estilo es hippie o bohemio, una corona de flores es el accesorio clave. Todas las novias no tienen que renunciar a su esencia personal.

TOCADO ARARE MULTICOLOR (67,30€)

Tocado joya con cristal y bellísimas flores de tela. FOTO: flormoda

Lo bien que queda un tocado, en un peinado con el pelo semirecogido. Nadie puede dudar que con este accesorio estarás espectacular. No importa si tienes el pelo liso o rizado, debido a que este tocado se adapta a todo el mundo.

PENDIENTES DE ORO (215€)

Pendientes dorados con un brillo azul. FOTO: El Corte Inglés

Si pensabas que las joyas no están incluidas en un look nupcial, estás muy equivocada. Estos pendientes de aro en acabado de oro, son los más bonitos que hemos localizado. Combinan a la perfección con un look de princesa o un conjunto más minimalista.

¿Recuerdas la boda de Carrie Bradshaw? Ella demostró a todo el mundo, que una novia con 50 años puede conseguir el look más impactante. Si tienes esta edad o más, y dentro de poco te casas o tienes una amiga, en esta situación, no dudes en arriesgar y en conseguir el outfit de cuento que siempre has soñado.