Flechazo a la vista: necesitamos la blazer de flecos y lentejuelas de Zara que ya ha fichado Rocío Osorno para Nochevieja

Queda un poco más de un mes para celebrar Nochevieja y Rocío Osorno ya nos has dado las claves perfectas para triunfar en la última noche del año, este año, le haremos competencia a Cristina Pedroche y podremos convertirnos en la mejor vestida del 31 de diciembre. Todos sabemos que Rocío Osorno es una de las mujeres que más entiende de moda en nuestro país, y más si es de moda low cost. La influencer lleva un par de semanas que no deja de enseñarnos lo mejor de las colecciones de Zara, Mango o Massimo Dutti para estas navidades, fichajes que necesitamos en nuestro armario e incluso que se han agotado por ser ediciones limitadas: desde la capa de lentejuelas de Zara hasta el vestido negro de su propia colección. Está claro que para esta Nochevieja, la inspiración nos la da Rocío Osorno.

Rocío Osorno con blazer de lentejuelas de Zara FOTO: instagram

Si quieres ser una gran experta en moda, solo tienes que mirar el perfil de Instagram de Rocío Osorno y darte cuenta que la moda no tiene límites y que si los tiene se llama arriesgar y cuando arriesgamos, siempre ganamos. Eso es un hecho. Y, para arriesgar, la influencer nos ha dado la clave perfecta para triunfar en la última noche del año. Si eres de vestir de negro y solo quieres dar un toque de chic y de luz a tu look, Rocío Osorno ha encontrado la forma. Se trata de esta blazer de lentejuelas con flecos en color plateada de Zara con la que tu look festivo será un autentico éxito. Salir de tu zona de confort estilística, te hará llenarte de valor para convertirte en una gran experta en moda. Aunque esta blazer está agotada en la web de Zara, aún aparece disponible en tienda, corre a por ella y cómprala antes de que desaparezca en el Black Friday.

Blazer lentejuelas flecos, de Zara (59,95€)

Blazer lentejuelas flecos FOTO: zara

Ya lo tenemos todo, si esta Nochevieja quieres ir sencilla pero atrevida, este look de Rocío Osorno te garantizará el éxito más rotundo.