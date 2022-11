UniformMonday: las ventajas de vestir igual todos los lunes por Adolfo Domínguez

Tenemos la cabeza llena de pequeñas decisiones que tomar en nuestro día a día. Qué ponernos cada lunes podría ser una menos. ¿Qué nos ponemos para ir a la oficina para empezar la semana? No sé si os habrá pasado también a vosotras, pero a la redacción de Lifestyle nos pasa cada semana. El agobio que genera cada domingo por la noche pensar en el look del lunes, pero tranquilas, porque eso ya se ha acabado gracias a la iniciativa que propone Adolfo Domínguez de #UniformMonday. ¿En qué consiste? Pues es muy simple, vestir igual todos los lunes para mejorar tu estilo, tu ánimo y el planeta. Y nosotras y los trabajadores de Adolfo Domínguez ya llevamos un mes probándolo y os prometemos que no nos ha podido ir mejor. El uniforme de los lunes es la mejor decisión que hemos podido tomar. Si de pequeños llevábamos uniforme al colegio, ahora también lo vamos a llevar los lunes al trabajo.

Partiendo de este concepto, y abogando por la sostenibilidad, tanto ambiental como mental, Adolfo Domínguez ha dado forma a la iniciativa #UniformMonday, una iniciativa que pretende transformar el outfit de los lunes pero también nuestro estilo de vida. Una iniciativa a la que también se ha sumado la actriz Najwa Nimri, y no será la única. Por eso, la firma gallega ha invitado a otras marcas a sumarse, y propone a todo el mundo repetir libremente la ropa que más le gusta con #UniformMonday, sea de la marca que sea.

Una iniciativa que es perfecta para crear nuestro propio armario cápsula este otoño 2022 y seguir con él en invierno. Además, Adolfo Domínguez quiere animarnos a todos a utilizar el mismo uniforme todos los lunes del año y compartir las fotos en Instagram con el hashtag #UniformMonday, para que la firma también las comparta en su perfil de la red social. Una iniciativa llena de significado que busca perderle el miedo a repetir pero, sobre todo, liberar espacio en nuestra cabeza para lo que realmente importa. Así, todo será más fácil.

En la propia web de #UniformMonday de Adolfo Domínguez podemos ver a los empleados de la marca explicando como es llevar un mes ya usando cada lunes el mismo uniforme. Pero no solo ellos, en la redacción de Lifestyle de La Razón también hemos comprobado de primera mano como contribuye ponernos el uniforme a nuestra salud mental. Por eso, hemos decidido sumarnos a este iniciativa y este ha sido el resultado.

Paula Martín, del equipo de marketing de Lifestyle de La Razón

#UniformMonday de Adolfo Domínguez en La Razón. FOTO: La Razón

“Sumarnos a este reto de #UniformMonday de Adolfo Domínguez ha sido una experiencia de lo más gratificante. Levantarte cada lunes sin tener que preocuparme por el look que me iba a poner ha sido una manera de ahorrar tiempo y no empezar la semana estresada con asuntos menos importantes. Sin duda, es una forma de ganar en salud mental y en tiempo para poder aprovechar para tomarme el primer café de la mañana con mucha más tranquilidad. ¿Qué look he elegido? Uno básico pero con ese toque en tendencia que está pegando tan fuerte este otoño 2022, con el mono vaquero junto con mis Converse de confianza. Un estilismo cómodo que no falla para un lunes con mucho trabajo”.

Carolina Vergara, del equipo de marketing de Lifestyle de La Razón

#UniformMonday en La Razón. FOTO: La Razón

“Empezar el lunes (y la semana) con una sonrisa, porque saber que te vas a poner contribuye sin duda a esa paz mental que tanto buscamos cuando suena el despertador. Tengo claro que después de sumarme a este reto de Adolfo Domínguez, va a ser una experiencia que voy a repetir más días de la semana. Me ha devuelto a mi infancia, con el uniforme del colegio que no había que preocuparse que ponerse. Como mi compañera, he optado por una zapatillas Converse en negro que son mi calzado favorito para los días de batalla en el curro y le he dado el toque de tendencia con los pantalones de efecto piel que han vuelto este otoño 2022 como cada vez que bajan las temperaturas. Un jersey blanco y una sobrecamisa en el mismo tono. He querido optar por tonos neutros, que nunca fallan y que así era más fácil no cansarme de lucirlo como uniforme de lunes, como hacen las chicas nórdicas”.