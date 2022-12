¿Cuánto influyen los looks de las influencers en sus seguidores? Los expertos responden

Desde que el mundo de las redes sociales está tan interiorizado en nuestro día a día, los influencers y creadores de contenido se cuelan en nuestras casas e influyen en nuestras decisiones, ya sea por compras o por decidir un estilismo que necesitamos para Navidad. Pero, alguna vez te has preguntado, ¿cuánto influyen los looks de los influencers en sus seguidores de forma real? Lanzamos esta pregunta a expertos en moda y redes sociales para garantizar si este feedback es real y cómo se retroalimenta el difícil mundo de las redes. Aunque nuestros looks inspirados en Rocío Osorno o Sara Carbonero, sean un éxito, ¿tendrá otra finalidad? Resolvemos todas las dudas.

Para reconocer el talento de un influencer por la moda, hablamos con los estilistas y expertos en moda Sofía Stein y David G. Miras que nos han resuelto la gran pregunta, si realmente influyen o no estos looks y más ahora que llega la época más festiva del año: ‘’Efectivamente, muchas de las seguidoras cogen a sus influencers referentes como biblia de estilo. Sí que es de verdad que a la hora de vestir o comprar alguna prenda suelen fijarse en las personas a las que siguen y además pasa una cosa con el cerebro humano, y es que, de tanto ver algo, le acabas cogiendo el gusto... Entonces, si se lo ves a varias influencers se crea la tendencia y la persona que la sigue va a por esa prenda, la compra y además, intenta combinarla como la ha visto combinada. Así que sí, influye bastante y además tiene bastante poder el gusto de la influencer sobre el gusto de la seguidora’', comentan. El poder de las redes sociales funciona sobre sus seguidores y hace que sus looks brillen por encima de todo. De hecho, ¿quién no ha visto a Dulceida en un evento con un peinado o un crop top y lo ha copiado o imitado? Pasamos mucho tiempo conectados a las redes sociales y acaba influyendo en nuestras decisiones diarias (sea lo que sea el contenido que consumamos).

Aunque para profundizar sobre el tema, ya que es interesante saber como rentabiliza el que la influencia de los looks se potencie en redes sociales, hablamos con María Cordero, experta en redes sociales y CEO de la Agencia TWIC, a la que le preguntamos por las cifras reales de estas acciones: ‘’No cabe duda que el marketing de influencia es una de las herramientas más utilizadas a día de hoy por las marcas para llegar a sus públicos potenciales mediante un contenido original y de valor. Lo que sí habría que diferenciar es la temática de cada influencers para entender cómo influye la moda y los estilismos en sus perfiles y cómo estos estilismos influyen en la intención de compra de sus seguidores’', explica la experta. Aún así, las cifras de los influencers mejoran con este tipo de contenido pero ¿lo hacen las de las marcas?: ‘’Respecto a la influencia sobre la compra, el poder prescriptor de cada talento difiere teniendo en cuenta la capacidad de comunicación, el tipo de contenido, cómo se muestra... pero es innegable que todo influencer tiene un poder de “recomendación” con su comunidad de seguidores fieles y estos reaccionarán si les gusta o les encaja al producto hacia su compra’', concluye.

No hay duda que el trabajo de los influencers y sus looks forman parte del contenido de consumo diario en redes sociales. Por lo tanto, acaba influyendo en nuestras decisiones a la hora de elegir un estilismo o elegir la prenda perfecta para comprar. Así que parece, que no nos quedará de otra que inspirarnos en ellas, para lucir nuestras mejores galas esta Nochevieja y triunfar.