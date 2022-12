Naty Abascal se convierte en toda una musa de Armani con este lookazo en la nieve

Con el frío llamando a nuestra puerta y la temporada de nieve empezando, nuestras celebrities favoritas nos empiezan a regalar sus mejores estilismos bajo un manto blanco en las zonas más altas de nuestro país (y fuera de él). Tanto es el regalo que Naty Abascal nos ha conquistado por completo con un lookazo de nieve y con el que podría ser la musa de Armani. La celebrity sabe como hacer que su primera aparición en la nieve sea un éxito y nos ha regalado un posado espectacular entre copos de nieve, mientras lucía su look más ideal para la nieve, demostrando que las mujeres de más de 50 años, tienen un gusto exquisito para vestir y soportar el frío.

Naty Abascal nos ha dado una clase de estilo y saber estar bajo la nieve de Suiza con la que nos ha conquistado. Además, la celebrity ha estrenado su look favorito para las tardes de frío en la nieve, firmado por Armani, con el que se ha convertido en la mejor musa de la firma italiana.

No todo iba a ser looks en la playa o paseando por la ciudad, Naty Abascal nos ha enamorado con su lookazo de nieve con el que parece la mismísima Irina Shayk en la nueva campaña para Zara, una diva con dotes de modelaje que nos deja asombrados. La celebrity eligió la chaqueta acolchada en azul y negro de Armani que se adapta a su figura y se convierte en la prenda más calentita del año para la temporada de nieve. Además, lo ha combinado con un gorro de pelo, gafas espejo y la pieza clave del look, un bolso negro cruzado para dar el glamour necesario, hasta para posar en la nieve. Aunque la chaqueta que nos propone Naty Abascal, está agotada, podemos copiar su look con la chaqueta técnica de esquí acolchada en color blanco y negro que es más que ideal para brillar allá donde vayamos (eso sí, hay que ficharla en tienda física).

Chaqueta técnica de esquí acolchada, de Amani (480€)

Chaqueta técnica de esquí acolchada FOTO: armani

Este año, lo tenemos claro, Naty Abascal será una de las grandes divas de la temporada de nieve y nuestra inspiración para todos los looks de montaña.