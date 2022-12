Ficha este chándal gris que ya tiene Victoria Federica y que será la mejor opción para tu primera escapada a la nieve

Cuando llega el frío lo que más apetece es no salir de la cama o estar super cómoda y calentita en cualquier lugar con amigos o familia. Eso es lo que le ha pasado a Victoria Federica, que se ha ido a pasar el puente de diciembre con sus amigos a la nieve, más concretamente a Andorra, y nos está regalando grandes momentos en la nieve y un look comfy que necesitamos en nuestro armario desde ya (aunque nos recuerda al chándal gris de la venganza de Chenoa cuando rompió con David Bisbal).

En este caso, Victoria Federica está en Andorra, disfrutando de una de su primera escapada a la nieve y, sin ninguna duda, le viene muy bien estar así de feliz, ya que luce mucho mejor sus looks de invierno.

Victoria Federica con chandal gris FOTO: instagram

La nieta del Rey Emérito ha decidido mostrarnos su estilo más casual con este conjunto de chándal en color gris y que nos tiene conquistados. ¿Quién no tiene un chándal gris en el armario? Pues, Victoria Federica, no iba a ser menos. ¿El problema? Nos hemos obsesionados con este look para las primeras escapadas a la nieve y necesitamos tenerlo en nuestro poder. Hemos estado buscando por nuestras firmas low cost favoritas y lo hemos encontrado. Ahora puedes copiar el look más casual y comfy de Victoria Federica. Se trata de un conjunto en color gris de Asos compuesto por una sudadera con capucha y joggers de pernera recta. Si algo tiene Victoria Federica es que no importa lo que lleve, si no cómo y cuándo lo lleve. Pero, en este caso, el chándal gris es un básico de nuestro armario y debería de estar presente en todos los armarios de las expertas en moda.

Conjunto sudadera y pantalón jogger gris, de Asos (42,99€)

Conjunto chandal sudadera y jogger gris FOTO: asos

Ya sabes, si necesitas un look para visitar la nieve este invierno, Victoria Federica tiene la solución perfecta.