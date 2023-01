Cómo reutilizar los vestidos de Navidad y usarlos en tu día a día durante 2023

Hace 4 días que llegó el 2023 y vino pisando muy fuerte. Desde el descubrimiento del vestido de Cristina Pedroche en las campanadas o la elegancia de Mariló Montero, pasando por la ruptura de Isabel Preysler con Mario Vargas-Llosa o la reconciliación de Tamara Falcó con Iñigo Onieva. Parece que el 2023 nos tiene preparado un año cargado de emociones y buenos titulares. Pero, lo que este año no sabe es que los fichajes que hicimos para Navidad durante el 2022, también lo usaremos en 2023. Sí, tal y como lo lees. Porque los looks con los que nuestras celebrities empezaron el año, se han convertido en virales y ahora es el momento de buscar la forma de reutilizarlos para que no pasen desapercibidos después de las fiestas.

Desde que las lentejuelas, los flecos o los vestidos de fiesta son un must en nuestro armario, combinarlos después de Navidad es mucho más fácil. Pero, ¿cómo lo combinarías al más puro estilo Paula Echevarría? Eso es lo más complicado. Lo fácil es buscar una solución, lo complicado convertirte en una gran experta en moda para llenar de estilo un look que estaba previsto para la Navidad de 2022. Aunque parezca que el chándal de Sara Carbonero es el único estilismo que nos encaja con la llegada del nuevo año, os damos los tips ideales para reutilizar vuestros vestidos de fiesta (que compraste para Navidad o Nochevieja) y así darle una segunda vida de lo más glam.

Para reutilizar los vestidos de fiesta solo hay que pensar en querer hacerlo. Aunque si que es cierto, que os damos unos trucos para que podáis llevarlo a la práctica de una forma mucho más fácil. Si eres de esas personas que eligió un vestido o falda de lentejuelas y quieres llevarla un día de invierno, podrás fichar un jersey de cuello alto y mangas largas para combinarlo con tu falda de Nochevieja y tus medias favoritas. Además, si lo combinas con botas altas planas el look será un éxito.

Pero, no todo son las capas, el calzado también puede ser la clave para volver a usar ese look de Navidad que está cogiendo polvo en el armario. Porque volver a usarlo combinando con botas de tacón sensato o zapatillas tipo Converse o Vans, puede ser un éxito. Además, si quieres darle un toque más relajado, podrás usar tus botas UGGs favoritas y brillar allá donde vayas. Sin duda, podrás ser la experta en moda que deseabas en tu lista de propósitos de 2023.

Como última opción y si vemos que no vamos a usar el look nunca más, Vinted podría ser la solución para darle una segunda vida y que otra persona lo disfrute por nosotros. En 2023, todo serán ventajas para que nuestros looks de Navidad tengan una vida útil más larga de la habitual.