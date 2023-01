El vestido boho de Paula Echevarría es todo lo que necesitamos para soñar con el look perfecto y que llevarás con botas altas

Mientras que seguimos con la resaca de las fiestas y hacemos nuestros primeros fichajes para las rebajas de invierno 2023. La actriz Paula Echevarría ha decidido convertirse en una de las expertas en moda con más looks para empezar el año de nuestro país. No fue suficiente cuando se convertía en la mejor vestida junto a Rocío Osorno para dar la bienvenida al 2023 que ahora elige el primer vestido boho del año y que estamos deseando combinar con todos los looks que hemos comprado en las rebajas de Zara. Este invierno, nos convertiremos en una fashion victim gracias a la dosis de estilo que desprende la asturiana.

Paula Echevarría se propuso ser tendencia a finales de 2022 con las botas UGG y lo consiguió, más que Mariló Montero con su vestido de las campanadas y ahora confiesa que los vestidos boho también son para empezar el año y se combinarán con botas altas y abrigo de pelos. Sin ninguna duda, entre Sara Carbonero, Carmen Lomana y Rocío Osorno, este temporada la tendremos completa de looks e inspiración.

Si Paula Echevarría dice que un vestido boho es lo más apropiado para el invierno 2023, nosotras nos inspiramos y lo combinamos como ella. La actriz ha elegido un precioso vestido de Fetiches Suances en gasa con un estampado de cachemir en colores caramelo y mostaza ideal para todas las épocas del año y más si lo combinas con botas altas. Además, este vestido está rebajado en su página web con un 30% de descuento y es perfecto para completar nuestra cesta de rebajas de invierno.

Vestido Kelly Cachemira Mustard, de Fetiche Suances (125,90€)

VESTIDO KELLY CACHEMIRA MUSTARD DRESS FOTO: FETICHE SUANCES

No sabemos si será la mejor vestida del 2023 pero, Paula Echevarría es toda la inspiración que necesitamos para triunfar esta temporada y empezar con looks que aporten vitalidad y optimismo al año que acaba de empezar. Además, ¿quién no se ha inspirado en la influencer para elegir un look ideal?