Las botas UGG mini que arrasan entre las chicas que más saben de moda de Madrid y Valencia (y nosotras sabemos dónde comprarlas)

Las UGG mini son nuestra nueva obsesión. Ya no hay ninguna duda, son las botas más buscadas del invierno por las chicas que mejor visten, y nosotras estamos obsesionadas con ellas. Si ayer era Paula Echevarría, hoy es Teresa Andrés la que nos hace desearlas en nuestra vida. Amigas, estamos hablando de las UGG mini, y en su caso son sin plataforma, aunque nosotras estamos obsesionadas con las que tienen plataforma. No las dejamos de ver por todas partes, y no os vamos a engañar pero nosotras nos hemos vuelto a enamorar de ellas. Sí, estamos hablando de las botas UGG ultra mini que Paula Echevarría luce en su versión mini, aunque nosotras estamos enamoradas de la versión de plataforma que es la que está agotada en todos lados.

¿Dónde comprar las UGG mini? Si alguien la encuentra que nos avise, porque nosotras estamos como locas buscándolas. Y eso que es su día juramos y perjuramos que nunca volveríamos a llevar botas UGG, pero amigas, al igual que Teresa Andrés, hemos vuelto a caer en estas botas calentitas y cómodas y con este mes diciembre de lo más frío que tenemos en Madrid, no nos las vamos a quitar. ¿La buena noticia? Que en Primark hemos encontrado una versión de lo más parecida, por menos de 10 euros.

Teresa Andrés tiene las botas UGG más buscadas. FOTO: @teresaandresgonzalvo

Porque no hay nada que nos guste más para nuestros looks de otoño que unos vaqueros claritos de tiro alto, además que Paula Echevarría también ha sacado a pasear sus botas UGG favoritas como Sara Carbonero. Porque nadie como las suecas para inspirarnos en todas las formas de llevar nuestras botas más calentitas con el máximo estilo posible.

Botas UGG classic Ultra Mini color Antílope (159 euros)

Ugg mini. FOTO: UGG

Entre ellas, la modelo sueca Elsa Hosk, que nos inspirar en como llevar las nuevas Classic Ultra Mini con plataforma, que ya se han agotado en todos lados y que en España y que ahora también luce Paula Echevarría pero en su versión sin plataforma. ¿Las necesitamos en nuestra vida? Obviamente. Ya lo decía Joan Smalls, aquellas botas con las que las chicas de Gossip Girl descansaban entre rodajes,han vuelto. Con o sin plataforma, y más cortas, pero hemos vuelto directas a los 2000.