Nos olvidamos de las rebajas por estos zuecos de ‘animal print’ de Mango que Anna Padilla ya luce por las calles de Madrid

Ni los mocasines ni los botines, el calzado del invierno que va a dominar tus looks de invierno 2023 son los zuecos. ¿Preparada para no dejar de llevarlos? Nosotras ha sido verlos en esta maravilla de estilismo para empezar enero a Anna Padilla y solo pensar en irnos corriendo a Mango a comprarnos estos zuecos con madera y tachuelas. Adiós rebajas de invierno 2023, todo sea por estos zuecos de ‘animal print’ de Mango que nos han robado el corazón. Un calzado que hasta hace unas temporadas asociábamos solo al otoño, pero que ahora las chicas que mejor visten también llevan en invierno con calcetines gorditos. ¿Pueden unos zapatos hacerte el look por completo? Pues estos zuecos de Mango son el claro ejemplo de ello. Y las chicas que mejor visten de Madrid ya los lucen como buenas chicas de enero con sus looks con más estilo para la vuelta a la oficina. Si las botas muy altas nos hacen ojitos, y las UGG mini más virales son objeto de deseo, ahora estos zuecos de Mango también.

¿El zapato más tendencia del otoño regresa en invierno? Ni los mocasines con calcetines, ni las botas cowboy ni los botines, el zapato del entretiempo por excelencia es el zueco y ahora también lo vamos a llevar este invierno 2023. Tras el gran éxito que han tenido las Crocs esta primavera y el furor que han causado las Boston de Birkenstock, podemos sentenciar que los zuecos van a ser nuestros zapatos favoritos de las ‘insiders’ de moda y estos zuecos de Mango lo tienen todo y Anna Padilla lo sabe.

Anna Padilla con zuecos de Mango. FOTO: @annafpadilla

Zuecos piel animal, de Mango (79,99 euros)

Zuecos animal print. FOTO: Mango

Unos zuecos de Mango 100% piel bovino con stampado animal print de vaca, punta redonda y flat. Anna Padilla los ha combinado con un look compuesto por básicos con jeans rectos y un jersey oversize, todo en tonos neutros.