Amelia Bono se va de escapada romántica a la nieve con el look más fácil (y cómodo) de viaje que nunca falla

Amelia Bono no para. Y es que si la hija de José Bono se fue a pasar la Navidad a República Dominicana, ahora empieza enero de escapada romántica a la nieve con su marido mientras sus hijos vuelven al cole. Un viaje en coche, con mucho equipaje que se a llevado Amelia, suponemos que con muchos looks para mostrarnos en su cuenta de Instagram estos días, y eso no nos puede hacer más feliz. Eso sí, como ha dicho Amelia Bono, no hay mucho nieve, así que no sabemos si la veremos esquiar o disfrutar de la gastronomía de la zona. Pero eso sí, el look parar viajar en coche que ha elegido es toda la inspiración que necesitamos si vamos a irnos de ruta también para empezar el año. Y lo mejor es que son todo prendas básicas que podemos conseguir en las rebajas de invierno 2023 para tener como fondo de armario. Porque no hay duda que Amelia Bono es fiel a los looks con zapatillas al igual que Carmen Lomana a los vaqueros pitillo. Y para muestra un botón.

Ya tenemos claro que un total black nunca falla, ya sea en su versión más elegante o en su opción más ‘sporty chic’ como le hemos visto a la hija de José Bono para este viaje a la nieve. Porque cuando viajamos en coche (o en avión o en tren), tenemos claro que queremos un look cómodo pero a la vez sin perder nuestro estilo y esencia a la hora de entender la moda. Y eso es lo que ha hecho Amelia Bono con este outfit de viaje que igualmente podría llevar por las calles de Madrid cualquier día de invierno.

Un look total black en el que ha combinado un jersey negro de pico, con unos pantalones de chándal también negros y unas zapatillas en tonos neutros. Eso sí, sin olvidarse del bolso de marca y el sombrero, que siempre le da el toque más chic al outfit.