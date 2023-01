A favor de llevar pantalones cargo blancos en invierno con este cárdigan de Parfois como las chicas que mejor visten de Madrid

Que la ola de frío no nos impida que sigamos marcándonos lookazos, eso es en todo lo que podemos pensar esta semana mientras el termómetro sigue bajando. Y más después del outfit que se ha marcado Sara Baceiredo para empezar esta semana de lo más gélida en Madrid. Un estilismo de esos que es una mezcla de tendencias que las chicas que mejor visten saben elevar al cielo de la moda. Porque ya sabíamos que los pantalones cargo llegaron para quedarse en el armario de las tendencias, pero Sara también nos ha dejado claro que los pantalones en invierno también pueden ser de color blancos para nuestros looks más abrigados. Aunque antes siempre asociábamos este color al buen tiempo, hace ya algunas temporada que el blanco se ha adueñado también de nuestras prendas favoritas de invierno, triunfa en las tiendas, en el street style y en Instagram. Y para muestra de ello este estilismo de Sara Baceiredo con pantalones cargo y cárdigan azul de Parfois. Porque el mes de enero no solo vive de los looks con jeans pitillo, aunque Georgina Rodríguez, Carmen Lomana y Paula Echevarría apuesten por ello. Los pantalones cargo también siguen reinando en el mundo de la moda.

Pero si hay algo que no puede faltar en el armario de las chicas que mejor visten, da igual la época de año, es un pantalón blanco que siempre aporta ese toque de luz a nuestros estilismos, y más, si estás tan bronceada en invierno como Sara Baceiredo.

Porque no hay nada más tendencia que el pantalón cargo y más si le añades un cárdigan de jacquard que no dejamos de ver en las chicas que más saben de moda como Sara.

Cardigan De Malha Jacquard, de Parfois (39,99 euros)

Cárdigan jacquard. FOTO: Parfois

Se trata de uno de los pantalones más tendencias del momento y que todas las influencers tienen en su armario, de hecho hasta María Pombo, Victoria Federica o Anna Padilla no son capaces de separarse de ellos. Los cargo van genial para un look desenfadado, aunque se puede elevar fácilmente con una americana masculina. Es un pantalón de cintura baja que funciona para las chicas que tienen las piernas más largas que el talle, así no las hace bajita.